Общество 02.12.2022 в 10:00

Мобильный телефон в школе

Разрешено ли им пользоваться на уроках?
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Текст: Номер один
Мобильный телефон в школе
Pixabay

Вопрос: «Можно ли ребенку в школе пользоваться телефоном? И законно ли забирать телефон на период проведения урока?»

Татьяна Дмитриевна, г. Улан-Удэ

На уроках в учебных целях пользоваться телефоном нельзя. Но можно для экстренной связи и на переменах.

Так, с 1 января 2021 года действуют санитарные правила СП 2.4.3648-20. В пункте 3.5.3. говорится, что для образовательных целей мобильные средства связи не используются. Потому что маленький размер экрана провоцирует напряжение органов зрения и нарушение осанки. Например, если на уроке учителю нужно показать детям какой-то видеоматериал или электронный документ, следует использовать компьютер, планшет или интерактивную доску.

В новом учебном году никаких нововведений по использованию телефонов в школе нет.

Есть определенные требования к электронным средствам обучения

- диагональ интерактивной доски - не менее 165,1 см.;

- для монитора компьютера или ноутбука - не менее 39,6 см.;

- для планшета - 26,6 см.

В правилах нет запрета приносить мобильные телефоны в школу для связи с родными. Родители могут договориться с учителем, чтобы дети сдавали телефоны перед началом урока или использовали только кнопочные устройства и не отвлекались на гаджеты во время учебы. Если срочно понадобится связаться с родителями на перемене или применить гаджет по медпоказаниям, никаких ограничений для ребенка не будет. Неправомерно забирать у ребенка телефон на хранение без согласия родителей.

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