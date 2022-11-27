Школьники Северобайкальского района Бурятии состязались в физподготовке

Учащиеся Кичерской и Верхнезаимской школ Северо-Байкальского района посостязались в стрельбе, сборке и разборке автомата Калашникова, физической подготовке. Спортивно-патриотическое мероприятие организовала комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с объединением ветеранов разведки и подразделений специального назначения. Его провели в рамках подготовки к Дню героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

Праздник является продолжением дореволюционной традиции чествования Георгиевских кавалеров. В этот день жители России отдают дань уважения тем, кто удостоен высших государственных наград за доблесть – званий героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.

Участников военно-спортивного состязания приветствовал председатель МОО ветеранов разведки и спецподразделений, командир отделения «Север» Боевого братства Владислав Малахов. Он рассказал о роли Вооруженных сил РФ и участниках специальной военной операции на Украине, удостоенных званий героев, в том числе посмертно. Школьники показали свои навыки в обращении с оружием, силу и выносливость, командную сплоченность.

Первое место в стрельбе из пневматической винтовки занял Максим Колмаков, второе – Александр Николаев, оба - учащиеся Кичерской школы. На третьем – единственная девушка в команде Верхнезаимской школы Вероника Пекарская, чья воля к победе вызвала симпатии у всех участников и организаторов.

Лучшие навыки и скорость в сборке и разборке автомата Калашникова показали учащиеся Кичерской школы Кирилл Канаштаров (1 место) и Максим Колмаков (2 место), а также Сергей Комарицын (3 место) из Верхнезаимской школы.

В состязаниях на силу и выносливость победил Сергей Комарицын, второе место занял Кирилл Канаштаров, третье – полный тезка персонажа легендарного фильма «Офицеры», учащийся Кичерской школы Иван Варавва.

Кубок военно-патриотических состязаний в командном зачете был присужден ребятам из Кичерской школы. Награды победителям и призерам вручил Владислав Малахов.

Организаторы благодарят директоров Кичерской и Верхнезаимской школ Анну Коробенкову и Евгению Худяеву, преподавателей физической культуры Сергея Захарова и Альберта Нерсесян за высокий уровень организации и подготовки детей.

Напомним, как ранее сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, со следующего учебного года в школах будет введен курс начальной военной подготовки.