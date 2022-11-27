Общество 27.11.2022 в 10:40

У жителей Бурятии в собственность государства изъяли четыре автомобиля

Граждане поплатились за езду в нетрезвом виде

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Текст: "Номер один"
У жителей Бурятии в собственность государства изъяли четыре автомобиля

В июле 2022 года в уголовное законодательство были внесены изменения, предусматривающие применение конфискации транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, связанного с нарушением правил дорожного движения в состоянии опьянения.

- В настоящее время в республике на основании обвинительных приговоров с учетом позиции прокурора в собственность государства обращены транспортные средства шестерых граждан, совершивших указанные преступления. Среди конфискованного имущества - четыре автомобиля, мотоцикл и мопед. В отношении пяти виновных судебные решения вступили в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Кроме того, в производстве дознавателей находятся уголовные дела, по которым арестованы еще пять транспортных средств.

По одному уголовному делу суд отказал в удовлетворении ходатайства дознавателя о наложении ареста на автомобиль лица, подозреваемого в управлении автомобилем в состоянии опьянения. По апелляционному представлению прокуратуры Прибайкальского района Верховным судом республики постановление районного суда отменено, арест наложен на автомобиль «Тойота Лэнд Крузер».


Фото: "Номер один"

 

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