У жителей Бурятии в собственность государства изъяли четыре автомобиля

В июле 2022 года в уголовное законодательство были внесены изменения, предусматривающие применение конфискации транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, связанного с нарушением правил дорожного движения в состоянии опьянения.

- В настоящее время в республике на основании обвинительных приговоров с учетом позиции прокурора в собственность государства обращены транспортные средства шестерых граждан, совершивших указанные преступления. Среди конфискованного имущества - четыре автомобиля, мотоцикл и мопед. В отношении пяти виновных судебные решения вступили в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Кроме того, в производстве дознавателей находятся уголовные дела, по которым арестованы еще пять транспортных средств.

По одному уголовному делу суд отказал в удовлетворении ходатайства дознавателя о наложении ареста на автомобиль лица, подозреваемого в управлении автомобилем в состоянии опьянения. По апелляционному представлению прокуратуры Прибайкальского района Верховным судом республики постановление районного суда отменено, арест наложен на автомобиль «Тойота Лэнд Крузер».





Фото: "Номер один"