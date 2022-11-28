В Бичуре чествовали лучших аграриев

В Бичурском районе чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В районном Доме культуры собрались руководители фермерских хозяйств, механизаторы, животноводы, технологи и почетные гости праздника. Им есть чем гордиться: Бичурский район - лидер по валовому сбору зерновых в Бурятии, занимает второе место в рейтинге муниципальных образований по развитию АПК.Как сообщила начальник отдела развития АПК администрации Бичурского района Альбина Кондакова, местными аграриями намолочено 27,6 тыс тонн зерна, что на 4,59 тыс тонн больше, чем в 2021 году. Выросла и урожайность зерновых культур. В этом году она достигла 25,9 ц/га против прошлогодних 22,5 ц/га. Это наглядный показатель роста культуры земледелия: соблюдения агротехнических сроков, использования кондиционных семян районированных сортов, внесения качественных удобрений.Третья часть всего валового сбора зерна (32,3 %) намолочена комбайнерами ООО «Виста» (ген. директор Григорьев Г.Е.). Оно же является лидером по урожайности - 30 ц/га. Хозяйством намолочено 8,91 тыс тонн зерна с посевной площади 2970 га.На втором месте среди сельскохозяйственных организаций - ООО «Гранд» (ген. директор Конечных В.А.) с посевной площадью 1082 га, с которой намолочено 2,85 тыс тонн.На третьем - ООО «Благодатное» (ген. директор Федоров О.И.), посевная площадь 760 га, намолочено 1,81 тыс тонн.Среди фермерских хозяйств лидерами являются: ИП ГКФХ Бурцев Н.Я.- посевная площадь 1200 га, намолочено 2,92 тыс тонн; ИП ГКФХ Ткачев С.И.- 1,5 тыс тонн с 500 га; ИП ГКФХ Эрматов Т.Т.- 1,08 тыс тонн с 450 га.Основной зерновой культурой в Бичурском районе является пшеница. Ею было засеяно 6052 га или 56,6 % от общей площади. Удельный вес пшеницы в валовом сборе зерновых составил 55,4 % - 15,3 тыс тонн, средняя урожайность 25,3 ц/га.Наибольшую урожайность в этом году дал овес, в среднем по району - 27,5 ц/га. В отдельных хозяйствах показатель значительно выше: КФХ Курочкин И.В., Ринчинов А.Б. - 40 ц/га, ООО «Виста» - 34 ц/га, ООО «Гранд» - 30 ц/га.Площадь зерновых культур увеличилась на 464 га, кормовых – на 996 га. В прошлом году были очищены от кустарников и деревьев более 800 га заброшенной 20-30 лет назад пашни. Теперь эти земли возвращены в сельскохозяйственный оборот. Их засеяли яровыми культурами хозяйства, проделавшие большую и трудоемкую работу: ООО «Благодатное», КФХ Очиров С.Д., ИП Иванов К.П., КФХ Эрматов Т.Т., КФХ Курочкин И.В., КФХ Далхаев Б.Б., КФХ Ринчинов А.Б.Альбина Кондакова рассказала, что в зимовку 2022-2023 годов в Бичурском районе войдет 28515 голов сельскохозяйственных животных (без учета поголовья свиней). Для того, чтобы прокормить это поголовье требуется заготовить 41,5 тонн кормовых единиц, в том числе 62,4 тыс тонн сена, 6,3 тыс тонн сенажа, 3,5 тыс тонн соломы, 12,8 тыс тонн зернофуража.Хозяйствами всех форм собственности заготовлено 72,5 тыс тонн грубых и сочных кормов, 8,56 тыс тонн соломы, засыпано 5,95 тыс тонн фуража. Всего – свыше 44 тыс тонн кормовых единиц. Это значит, что зимовка пройдет в штатном режиме и даже с резервом кормов.За год в Бичурском районе поголовье КРС мясных пород увеличилось на 7,4 %, молочных – на 6,4%, овец – на 1,2 %, птицы – на 1,5 %. Несколько снизилось поголовье свиней и лошадей. На производстве мяса отразился запрет на реализацию продукции животноводства, связанный с заразным узелковым дерматитом и действовавший с января по апрель 2022 года. Зато в рост пошло производство молока, яйца и деликатесного бичурского меда.Реализации и продвижению продукции Бичурского района на республиканский и межрегиональный рынки ДФО способствовало участие аграриев в ярмарках, выставках и фестивалях. Так, на VIII Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз ООО «Шибертуй» – племенной репродуктор породы «Буубэй» - стало обладателем золотой медали. «Мед бичурский» был достойно представлен в республиканском конкурсе «Бренды Бурятии». А «Бичурский маслозавод» и предприятие «Мясной барон» (ИП Афанасьев Е.С.) – на республиканском фестивале «Свое».Проводятся ярмарки и в Бичуре: мясная, медовая, «Наш сад, огород», «Урожай-2022». Они помогают сельским товаропроизводителям найти самый короткий путь к потребителям их продукции.Развитие АПК в Бичурском районе было бы невозможно без инвестиций и государственной поддержки. Вложения в отрасль с начала года составили 146,7млн рублей, в т.ч. из федерального бюджета 42,136 млн, республиканского - 10,349 млн, собственные средства – 91,591 млн рублей. Господдержка оказана в сумме 130 млн. рублей, что больше соответствующего периода прошлого года на 66,1 млн.рублей.При таком внимании республиканской и местной власти к развитию АПК молодежь увидела перспективу и стала заниматься этим видом бизнеса, продолжая традиции предков. В этом году грант «Агростартап» в сумме 5 млн рублей получил проект развития мясного животноводства, который был представлен КФХ Павлов В.И. из села Бичура.Грант «Семейная ферма» в сумме 21 млн. рублей получило КФХ Алексеев С.Н. на реализацию проекта по строительству молочной фермы. СПоК «Шанага» (председательРинчиновА.Б.)привлек 5,25 млн рублей в виде гранта на строительство модульного убойного цеха.Отметим, что уборочная кампания 2022 года проходила в условиях частичной мобилизации в связи с проведением СВО на Украине. Были опасения, что урожай на приумноженных площадях зерновых и кормовых культур некому будет убирать. Но главе Бичурского района Василию Смолину совместно с руководством Бурятии, предприятий АПК удалось решить вопрос предоставления брони. Из официально трудоустроенных аграриев были мобилизованы 2 главы и 2 работника КФХ. Большинство были забронированы. Например, на ООО «Бичурский маслозавод» - 22 человека.Со своей стороны, сельские товаропроизводители поддерживают земляков, выполняющих свой долг в рамках СВО на Украине. Изготовили на ООО «Бурятмяспром» партию тушенки из бичурской говядины, помогают семьям, участвуют в сборе денежных средств для закупа необходимого нашим воинам, отметила Альбина Кондакова.Достижения руководителей и работников АПК Бичурского района получили высокую оценку на республиканском уровне. На торжественном мероприятии в правительстве РБ с участием главы Бурятии Алексея Цыденова звания лучшего комбайнера удостоен Владимир Авдеев (ООО «Виста»), лучшего овцевода – фермер Тулкинбек Эрматов, лучшего технолога – Наталья Непомнящих (ООО «Бичурский маслозавод»).В ходе чествования работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Бичуре лучшим сельхозпроизводителям вручены благодарственные письма, ценные подарки и денежные поощрения.В Бичурском районе зарегистрированы и работают 13 сельскохозяйственных организаций, 78 крестьянско-фермерских хозяйств и ИП, занимающихся аграрным производством, 9163 личных подсобных хозяйства, из которых 2391 реализует свою продукцию.Пищевую и перерабатывающую промышленность Бичурского района представляют ООО «Бичурский маслозавод», ООО «Мясооптторг», 10 производств, выпекающих хлеб и хлебобулочные изделия.За 9 месяцев 2022 года сельские товаропроизводители Бичурского района выпустили продукции на 957,9 млн рублей.Фото: «Номер один»