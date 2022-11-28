Общество 28.11.2022 в 10:18
В Бичуре чествовали лучших аграриев
Район является лидером республики по сбору зерновых
Текст: Иван Иванов
В Бичурском районе чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В районном Доме культуры собрались руководители фермерских хозяйств, механизаторы, животноводы, технологи и почетные гости праздника. Им есть чем гордиться: Бичурский район - лидер по валовому сбору зерновых в Бурятии, занимает второе место в рейтинге муниципальных образований по развитию АПК.
Лидеры зерновой страды
Как сообщила начальник отдела развития АПК администрации Бичурского района Альбина Кондакова, местными аграриями намолочено 27,6 тыс тонн зерна, что на 4,59 тыс тонн больше, чем в 2021 году. Выросла и урожайность зерновых культур. В этом году она достигла 25,9 ц/га против прошлогодних 22,5 ц/га. Это наглядный показатель роста культуры земледелия: соблюдения агротехнических сроков, использования кондиционных семян районированных сортов, внесения качественных удобрений.
Третья часть всего валового сбора зерна (32,3 %) намолочена комбайнерами ООО «Виста» (ген. директор Григорьев Г.Е.). Оно же является лидером по урожайности - 30 ц/га. Хозяйством намолочено 8,91 тыс тонн зерна с посевной площади 2970 га.
На втором месте среди сельскохозяйственных организаций - ООО «Гранд» (ген. директор Конечных В.А.) с посевной площадью 1082 га, с которой намолочено 2,85 тыс тонн.
На третьем - ООО «Благодатное» (ген. директор Федоров О.И.), посевная площадь 760 га, намолочено 1,81 тыс тонн.
Среди фермерских хозяйств лидерами являются: ИП ГКФХ Бурцев Н.Я.- посевная площадь 1200 га, намолочено 2,92 тыс тонн; ИП ГКФХ Ткачев С.И.- 1,5 тыс тонн с 500 га; ИП ГКФХ Эрматов Т.Т.- 1,08 тыс тонн с 450 га.
Возвращение в сельхозоборот
Основной зерновой культурой в Бичурском районе является пшеница. Ею было засеяно 6052 га или 56,6 % от общей площади. Удельный вес пшеницы в валовом сборе зерновых составил 55,4 % - 15,3 тыс тонн, средняя урожайность 25,3 ц/га.
Наибольшую урожайность в этом году дал овес, в среднем по району - 27,5 ц/га. В отдельных хозяйствах показатель значительно выше: КФХ Курочкин И.В., Ринчинов А.Б. - 40 ц/га, ООО «Виста» - 34 ц/га, ООО «Гранд» - 30 ц/га.
Площадь зерновых культур увеличилась на 464 га, кормовых – на 996 га. В прошлом году были очищены от кустарников и деревьев более 800 га заброшенной 20-30 лет назад пашни. Теперь эти земли возвращены в сельскохозяйственный оборот. Их засеяли яровыми культурами хозяйства, проделавшие большую и трудоемкую работу: ООО «Благодатное», КФХ Очиров С.Д., ИП Иванов К.П., КФХ Эрматов Т.Т., КФХ Курочкин И.В., КФХ Далхаев Б.Б., КФХ Ринчинов А.Б.
Есть корма!
Альбина Кондакова рассказала, что в зимовку 2022-2023 годов в Бичурском районе войдет 28515 голов сельскохозяйственных животных (без учета поголовья свиней). Для того, чтобы прокормить это поголовье требуется заготовить 41,5 тонн кормовых единиц, в том числе 62,4 тыс тонн сена, 6,3 тыс тонн сенажа, 3,5 тыс тонн соломы, 12,8 тыс тонн зернофуража.
Хозяйствами всех форм собственности заготовлено 72,5 тыс тонн грубых и сочных кормов, 8,56 тыс тонн соломы, засыпано 5,95 тыс тонн фуража. Всего – свыше 44 тыс тонн кормовых единиц. Это значит, что зимовка пройдет в штатном режиме и даже с резервом кормов.
За год в Бичурском районе поголовье КРС мясных пород увеличилось на 7,4 %, молочных – на 6,4%, овец – на 1,2 %, птицы – на 1,5 %. Несколько снизилось поголовье свиней и лошадей. На производстве мяса отразился запрет на реализацию продукции животноводства, связанный с заразным узелковым дерматитом и действовавший с января по апрель 2022 года. Зато в рост пошло производство молока, яйца и деликатесного бичурского меда.
Золотая медаль за «Буубэй»
Реализации и продвижению продукции Бичурского района на республиканский и межрегиональный рынки ДФО способствовало участие аграриев в ярмарках, выставках и фестивалях. Так, на VIII Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз ООО «Шибертуй» – племенной репродуктор породы «Буубэй» - стало обладателем золотой медали. «Мед бичурский» был достойно представлен в республиканском конкурсе «Бренды Бурятии». А «Бичурский маслозавод» и предприятие «Мясной барон» (ИП Афанасьев Е.С.) – на республиканском фестивале «Свое».
Проводятся ярмарки и в Бичуре: мясная, медовая, «Наш сад, огород», «Урожай-2022». Они помогают сельским товаропроизводителям найти самый короткий путь к потребителям их продукции.
Инвестиции и гранты
Развитие АПК в Бичурском районе было бы невозможно без инвестиций и государственной поддержки. Вложения в отрасль с начала года составили 146,7млн рублей, в т.ч. из федерального бюджета 42,136 млн, республиканского - 10,349 млн, собственные средства – 91,591 млн рублей. Господдержка оказана в сумме 130 млн. рублей, что больше соответствующего периода прошлого года на 66,1 млн.рублей.
При таком внимании республиканской и местной власти к развитию АПК молодежь увидела перспективу и стала заниматься этим видом бизнеса, продолжая традиции предков. В этом году грант «Агростартап» в сумме 5 млн рублей получил проект развития мясного животноводства, который был представлен КФХ Павлов В.И. из села Бичура.
Грант «Семейная ферма» в сумме 21 млн. рублей получило КФХ Алексеев С.Н. на реализацию проекта по строительству молочной фермы. СПоК «Шанага» (председательРинчиновА.Б.)привлек 5,25 млн рублей в виде гранта на строительство модульного убойного цеха.
В условиях СВО
Отметим, что уборочная кампания 2022 года проходила в условиях частичной мобилизации в связи с проведением СВО на Украине. Были опасения, что урожай на приумноженных площадях зерновых и кормовых культур некому будет убирать. Но главе Бичурского района Василию Смолину совместно с руководством Бурятии, предприятий АПК удалось решить вопрос предоставления брони. Из официально трудоустроенных аграриев были мобилизованы 2 главы и 2 работника КФХ. Большинство были забронированы. Например, на ООО «Бичурский маслозавод» - 22 человека.
Со своей стороны, сельские товаропроизводители поддерживают земляков, выполняющих свой долг в рамках СВО на Украине. Изготовили на ООО «Бурятмяспром» партию тушенки из бичурской говядины, помогают семьям, участвуют в сборе денежных средств для закупа необходимого нашим воинам, отметила Альбина Кондакова.
Лучшие в Бурятии
Достижения руководителей и работников АПК Бичурского района получили высокую оценку на республиканском уровне. На торжественном мероприятии в правительстве РБ с участием главы Бурятии Алексея Цыденова звания лучшего комбайнера удостоен Владимир Авдеев (ООО «Виста»), лучшего овцевода – фермер Тулкинбек Эрматов, лучшего технолога – Наталья Непомнящих (ООО «Бичурский маслозавод»).
В ходе чествования работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Бичуре лучшим сельхозпроизводителям вручены благодарственные письма, ценные подарки и денежные поощрения.
Справка
В Бичурском районе зарегистрированы и работают 13 сельскохозяйственных организаций, 78 крестьянско-фермерских хозяйств и ИП, занимающихся аграрным производством, 9163 личных подсобных хозяйства, из которых 2391 реализует свою продукцию.
Пищевую и перерабатывающую промышленность Бичурского района представляют ООО «Бичурский маслозавод», ООО «Мясооптторг», 10 производств, выпекающих хлеб и хлебобулочные изделия.
За 9 месяцев 2022 года сельские товаропроизводители Бичурского района выпустили продукции на 957,9 млн рублей.
Фото: «Номер один»
Лидеры зерновой страды
Как сообщила начальник отдела развития АПК администрации Бичурского района Альбина Кондакова, местными аграриями намолочено 27,6 тыс тонн зерна, что на 4,59 тыс тонн больше, чем в 2021 году. Выросла и урожайность зерновых культур. В этом году она достигла 25,9 ц/га против прошлогодних 22,5 ц/га. Это наглядный показатель роста культуры земледелия: соблюдения агротехнических сроков, использования кондиционных семян районированных сортов, внесения качественных удобрений.
Третья часть всего валового сбора зерна (32,3 %) намолочена комбайнерами ООО «Виста» (ген. директор Григорьев Г.Е.). Оно же является лидером по урожайности - 30 ц/га. Хозяйством намолочено 8,91 тыс тонн зерна с посевной площади 2970 га.
На втором месте среди сельскохозяйственных организаций - ООО «Гранд» (ген. директор Конечных В.А.) с посевной площадью 1082 га, с которой намолочено 2,85 тыс тонн.
На третьем - ООО «Благодатное» (ген. директор Федоров О.И.), посевная площадь 760 га, намолочено 1,81 тыс тонн.
Среди фермерских хозяйств лидерами являются: ИП ГКФХ Бурцев Н.Я.- посевная площадь 1200 га, намолочено 2,92 тыс тонн; ИП ГКФХ Ткачев С.И.- 1,5 тыс тонн с 500 га; ИП ГКФХ Эрматов Т.Т.- 1,08 тыс тонн с 450 га.
Возвращение в сельхозоборот
Основной зерновой культурой в Бичурском районе является пшеница. Ею было засеяно 6052 га или 56,6 % от общей площади. Удельный вес пшеницы в валовом сборе зерновых составил 55,4 % - 15,3 тыс тонн, средняя урожайность 25,3 ц/га.
Наибольшую урожайность в этом году дал овес, в среднем по району - 27,5 ц/га. В отдельных хозяйствах показатель значительно выше: КФХ Курочкин И.В., Ринчинов А.Б. - 40 ц/га, ООО «Виста» - 34 ц/га, ООО «Гранд» - 30 ц/га.
Площадь зерновых культур увеличилась на 464 га, кормовых – на 996 га. В прошлом году были очищены от кустарников и деревьев более 800 га заброшенной 20-30 лет назад пашни. Теперь эти земли возвращены в сельскохозяйственный оборот. Их засеяли яровыми культурами хозяйства, проделавшие большую и трудоемкую работу: ООО «Благодатное», КФХ Очиров С.Д., ИП Иванов К.П., КФХ Эрматов Т.Т., КФХ Курочкин И.В., КФХ Далхаев Б.Б., КФХ Ринчинов А.Б.
Есть корма!
Альбина Кондакова рассказала, что в зимовку 2022-2023 годов в Бичурском районе войдет 28515 голов сельскохозяйственных животных (без учета поголовья свиней). Для того, чтобы прокормить это поголовье требуется заготовить 41,5 тонн кормовых единиц, в том числе 62,4 тыс тонн сена, 6,3 тыс тонн сенажа, 3,5 тыс тонн соломы, 12,8 тыс тонн зернофуража.
Хозяйствами всех форм собственности заготовлено 72,5 тыс тонн грубых и сочных кормов, 8,56 тыс тонн соломы, засыпано 5,95 тыс тонн фуража. Всего – свыше 44 тыс тонн кормовых единиц. Это значит, что зимовка пройдет в штатном режиме и даже с резервом кормов.
За год в Бичурском районе поголовье КРС мясных пород увеличилось на 7,4 %, молочных – на 6,4%, овец – на 1,2 %, птицы – на 1,5 %. Несколько снизилось поголовье свиней и лошадей. На производстве мяса отразился запрет на реализацию продукции животноводства, связанный с заразным узелковым дерматитом и действовавший с января по апрель 2022 года. Зато в рост пошло производство молока, яйца и деликатесного бичурского меда.
Золотая медаль за «Буубэй»
Реализации и продвижению продукции Бичурского района на республиканский и межрегиональный рынки ДФО способствовало участие аграриев в ярмарках, выставках и фестивалях. Так, на VIII Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз ООО «Шибертуй» – племенной репродуктор породы «Буубэй» - стало обладателем золотой медали. «Мед бичурский» был достойно представлен в республиканском конкурсе «Бренды Бурятии». А «Бичурский маслозавод» и предприятие «Мясной барон» (ИП Афанасьев Е.С.) – на республиканском фестивале «Свое».
Проводятся ярмарки и в Бичуре: мясная, медовая, «Наш сад, огород», «Урожай-2022». Они помогают сельским товаропроизводителям найти самый короткий путь к потребителям их продукции.
Инвестиции и гранты
Развитие АПК в Бичурском районе было бы невозможно без инвестиций и государственной поддержки. Вложения в отрасль с начала года составили 146,7млн рублей, в т.ч. из федерального бюджета 42,136 млн, республиканского - 10,349 млн, собственные средства – 91,591 млн рублей. Господдержка оказана в сумме 130 млн. рублей, что больше соответствующего периода прошлого года на 66,1 млн.рублей.
При таком внимании республиканской и местной власти к развитию АПК молодежь увидела перспективу и стала заниматься этим видом бизнеса, продолжая традиции предков. В этом году грант «Агростартап» в сумме 5 млн рублей получил проект развития мясного животноводства, который был представлен КФХ Павлов В.И. из села Бичура.
Грант «Семейная ферма» в сумме 21 млн. рублей получило КФХ Алексеев С.Н. на реализацию проекта по строительству молочной фермы. СПоК «Шанага» (председательРинчиновА.Б.)привлек 5,25 млн рублей в виде гранта на строительство модульного убойного цеха.
В условиях СВО
Отметим, что уборочная кампания 2022 года проходила в условиях частичной мобилизации в связи с проведением СВО на Украине. Были опасения, что урожай на приумноженных площадях зерновых и кормовых культур некому будет убирать. Но главе Бичурского района Василию Смолину совместно с руководством Бурятии, предприятий АПК удалось решить вопрос предоставления брони. Из официально трудоустроенных аграриев были мобилизованы 2 главы и 2 работника КФХ. Большинство были забронированы. Например, на ООО «Бичурский маслозавод» - 22 человека.
Со своей стороны, сельские товаропроизводители поддерживают земляков, выполняющих свой долг в рамках СВО на Украине. Изготовили на ООО «Бурятмяспром» партию тушенки из бичурской говядины, помогают семьям, участвуют в сборе денежных средств для закупа необходимого нашим воинам, отметила Альбина Кондакова.
Лучшие в Бурятии
Достижения руководителей и работников АПК Бичурского района получили высокую оценку на республиканском уровне. На торжественном мероприятии в правительстве РБ с участием главы Бурятии Алексея Цыденова звания лучшего комбайнера удостоен Владимир Авдеев (ООО «Виста»), лучшего овцевода – фермер Тулкинбек Эрматов, лучшего технолога – Наталья Непомнящих (ООО «Бичурский маслозавод»).
В ходе чествования работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Бичуре лучшим сельхозпроизводителям вручены благодарственные письма, ценные подарки и денежные поощрения.
Справка
В Бичурском районе зарегистрированы и работают 13 сельскохозяйственных организаций, 78 крестьянско-фермерских хозяйств и ИП, занимающихся аграрным производством, 9163 личных подсобных хозяйства, из которых 2391 реализует свою продукцию.
Пищевую и перерабатывающую промышленность Бичурского района представляют ООО «Бичурский маслозавод», ООО «Мясооптторг», 10 производств, выпекающих хлеб и хлебобулочные изделия.
За 9 месяцев 2022 года сельские товаропроизводители Бичурского района выпустили продукции на 957,9 млн рублей.
Фото: «Номер один»