В Улан-Удэ погорельцы более 4 лет не могут получить от мэрии компенсацию за жилье

В адрес Уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились жильцы многоквартирного дома, сгоревшего ещё в апреле 2018 года в результате поджога. Они пожаловались, что более 4 лет им приходится мается без жилья, а администрация Улан-Удэ не выплачивает компенсацию выкупной стоимости изымаемой недвижимости.Как выяснили в аппарате уполномоченного, распоряжением администрации Улан-Удэ от 13 августа 2018 года сгоревший дом был признан аварийным и подлежащим сносу, жильцов должны были расселить до конца 2021 года. Решением суда от 11 февраля 2021 года администрацию Улан-Удэ обязали принять решение по изъятию для муниципальных нужд земельного участка под аварийным домом. 5 мая этого года мэрия приняла данное решение, но оно не исполнялось из-за отсутствия средств в муниципальном бюджете.«По данному факту уполномоченным инициирована проверка прокуратуры. Прокуратура сообщает, что в интересах погорельцев подан иск к администрации Улан-Удэ о возложении обязанности направить проект соглашения об изъятии жилого помещения путём выкупа в течение трёх месяцев после вступления решения суда в законную силу», - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.Фото: «Номер один»