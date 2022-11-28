В Улан-Удэ продолжаются скандалы при реконструкции электросетей в СНТ «Зенит»

Реконструкция электросетевого хозяйства, которая в большинстве пригородных садоводств Улан-Удэ прошла без эксцессов, в СНТ «Зенит» продолжает сопровождаться скандалами.Сначала местное правление требовало предоставить документы о праве собственности на участки, лицевые счета и договоры с гарантирующим поставщиком. А также – «погасить свои задолженности по членским взносам и предоставить подтверждение в виде чеков об оплате». Без этого, дескать, подключать к электроснабжению не будут. Представители правления, распространявшие требование в местном вайбер-сообществе, ссылались на администрацию Советского района и многозначительно заявляли: «Мы не хочем вас пугать. Просто предупреждаем... Потом, если останетесь без света на долго - не обвиняйте правление и председателя... Сами виноваты» (орфография оригинала сохранена).Однако в мэрии официально опровергли утверждения правления СНТ «Зенит» и назвали угрозы оставить садоводов без света «противоправными».Но в правлении «Зенита», судя по всему, не успокоились и после небольшого перерыва затянули старую песню на новый лад. В ноябре от имени представителя правления Дины Захарцовой была обнародована новая «страшилка» для садоводов: «Необходимо приехать на сверку, чтобы мы добавили вас в список на подключение электросети. Вы рискуете остаться без электричества, а по весне подключаться за свой счет за 18000. Потом не ищите виноватых. Вините себя сами».Отметим, что СНТ «Зенит» находится за станцией Дивизионная, не имеет маршрутного сообщения с городом. Добраться туда можно на личных автомобилях по весьма скверной грунтовой дороге либо на электричке, которая отправляется из Улан-Удэ в 8.25, возвращается в 17.18. Таким образом, «безлошадные» садоводы, в том числе пенсионеры и инвалиды, уже покинувшие свои участки на зимний период, вынуждены были потратить целый день на какую-то «сверку», проведя его в холодных летних домиках.Почему правление не провело загадочную «сверку» летом или в начале осени, когда все регулярно посещали дачные участки, непостижимо.Здравомыслящие садоводы недоумевают: какое отношение имеет правление СНТ «Зенит» к реконструкции электросетей? Сами сети переданы на муниципальный баланс Улан-Удэ. Подрядчик работ – МБУ «Горсвет». Гарантирующий поставщик – АО «Читаэнергосбыт». Именно оно работает с лицевыми счетами и ведет расчеты с потребителями.Кроме того, садоводы обеспокоены тем, что в некоторых кварталах СНТ «Зенит» работы по реконструкции не ведутся. «Будет ли замена опор и сетей полной или частичной?» – спрашивают они.Мы обратились в мэрию Улан-Удэ с просьбой дать официальный комментарий к этой ситуации и получили письменный ответ вице-мэра, председателя Комитета городского хозяйства Сергея Гашева: «Подключение потребителей СНТ «Зенит» будет производиться по списку, предоставленному гарантирующим поставщиком. Предоставление правоустанавливающих документов на землю подрядчику от абонентов не требуется».Вице-мэр подчеркнул, что до июля 2022 года у СНТ «Зенит» не было документации на электросетевое хозяйство. Естественно, возникает вопрос: чем же занималось в плане обеспечения надежного энергоснабжения столь настойчивое в сборе членских взносов и документов правление?Сергей Гашев также сообщил: «МБУ «Горсвет» разработана проектная и рабочая документация на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства СНТ «Зенит» на общую сумму 39 млн рублей. Но муниципальный контракт заключен в рамках выделенных средств – на 30 млн рублей. В рамках контракта специалисты строят воздушные линии 6кВ протяженностью 3,9 км, воздушные линии 0,4 кВ протяженностью 8,76 км и три комплектных трансформаторных подстанции».Но часть «Зенита» в этом году не подпадет под реконструкцию из-за разности в стоимости работ и количестве выделенных средств. «В дальнейшем готовится новая заявка, чтобы предусмотреть недостающие финансовые средства в размере девяти млн рублей на следующий год для завершения работ по реконструкции объектов электросетевого хозяйства в п. Солнечный, который входит в СНТ «Зенит», – пояснил Сергей Гашев.В АО «Читаэнергосбыт» сообщили, что в «Зените» зарегистрировано 516 абонентов. Значит, учет гарантирующим поставщиком ведется, список имеется, и ни в каких «сверках» в холодные ноябрьские дни необходимости не было.Настораживают постоянные ссылки правления СНТ «Зенит» на администрацию Советского района в обоснование своих неоднозначных и с практической точки бессмысленных затей. При этом ни одного документа, официально подтверждающего запросы, поручения или какие-то иные решения администрации Советского района садоводам не представлено. Зато члены правления прямо заявляют, что в их вайбер-сообществе присутствует представитель этого подразделения мэрии.Если так, то почему от этого «тайного посетителя» не последовало своевременных разъяснений по поводу «противоправных» угроз оставить садоводов без света? Возможно ли, что кто-то из муниципальных чиновников, ранее владевший дачей в «Зените» и завязавший дружбу с тамошним правлением, перепутал служебные обязанности с личными отношениями?Еще одна немаловажная деталь. Сообщая о ходе реконструкции электросетей представители правления СНТ «Зенит» усиленно благодарят администрацию, своего председателя, подрядчика, но почти не вспоминают инициатора госпрограммы – главу Бурятии Алексея Цыденова. Вряд ли, конечно, в отдельно взятом СНТ могла окопаться политическая оппозиция или иноагенты (хотя фейки и нападки на беженцев из Донбасса, ныне ставших полноправными гражданами России, появляются в местном вайбер-сообществе довольно часто). Скорее руководящие «зенитчики» просто «не в теме» и утверждают, например, что проделали «огромную работу» по подготовке реконструкции еще в прошлом году. Между тем, поручение о запуске госпрограммы и выделении бюджетных средств было отдано Алексеем Цыденовым в марте 2022-го...Фото: «Номер один»