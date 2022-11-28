Опустел без него Байкал

Коллектив ФГБУ «Заповедное Подлеморье» потерял вчера, 27 ноября, Михаила Владимировича Коновалова: дорогого коллегу, сильного человека, опытного капитана теплохода «Сватош». Сегодня ему бы исполнилось 65 лет, сообщила пресс-служба дирекции ООПТ.Михаил Владимирович родился 28 ноября 1957 года в Северо-Байкальском районе Бурятии, в п. Нижнеангарск. Профессию техника-механика освоил в Улан-Удэнском лесотехническом техникуме. Отсчёт его трудового стажа начался с 18 лет: он был рыбаком, шофёром-автомехаником, мастером по ремонту автомобилей, директором подсобного хозяйства. В 45 лет, в 2002 году, он окончил курсы состава флота и получил диплом помощника капитана. С этого момента его жизнь изменилась, а в трудовой книжке впервые появилась строчка «Возложить исполнение обязанностей капитана судна» …В 2005 году Михаил Владимирович был принят на работу в Баргузинский заповедник, на должность капитана теплохода «Сватош». За его штурвалом он стоял 17 славных лет.Требовательный к себе, подчинённым и пассажирам, он следил за всем, что происходило на судне. Всегда в образцовом порядке и чистоте содержались палуба и судовые помещения. Своевременно проходили технические инспекции и проводились ремонтные работы. За многолетний труд у Михаила Владимировича не случилось ни одной аварии судового оборудования. Регулярно он проходил курсы повышения квалификации, а коллеги обращались к нему по любому вопросу как к технически грамотному специалисту высшего класса. Неоднократно он был отмечен почётными грамотами и благодарностями со стороны руководства нашего учреждения и министерства природных ресурсов и экологии России. Все мы помним его как строгого, но в то же время доброго и весёлого капитана, с которым не страшна ни одна волна.Коллектив ФГБУ «Заповедное Подлеморье» глубоко скорбит об утрате и выражает соболезнования родным и близким Михаила Владимировича. Он был супругом, отцом, дедом. Светлая и вечная ему память!Фото: zapovednoe-podlemorye.ru