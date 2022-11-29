Общество 29.11.2022 в 00:50

«Российская армия, в числе которой и воины Бурятии, защищает свою страну и мирное население»

Глава Бурятии отреагировал на слова Папы Римского о жестокости чеченцев и бурят, напомнив понтифику судьбу Белграда и Ливии
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Текст: Номер один
«Российская армия, в числе которой и воины Бурятии, защищает свою страну и мирное население»
Журнал America опубликовал интервью папы Римского, в котором тот высказался об украинском конфликте. В разговоре с журналистами издания он заявил, в частности, что считает жителей Чечни и Бурятии самой «жестокой частью российских войск на Украине». Слова главы Ватикана пока не вызвали широкого резонанса в Бурятии лишь в силу разницы часовых поясов. Новость в сети появилась поздно для республики. Реакция, видимо, последует завтра. Однако глава Бурятии Алексей Цыденов уже прокомментировал в соцсетях беспрецедентное высказывание главы римско-католической церкви.

«Воины из Бурятии с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии. Бесстрашно, с честью и достоинством защищать интересы своей страны. Беречь и защищать мирное население, а также с человечностью и милосердием относится к военнопленным - именно так воюет российская армия, где сотни национальностей, включая бурятов.

Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей - а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население, как минимум, странно.

История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций. Например, геноцид индейцев в Северной Америке. Или кто-то скажет, что Крестовые походы были полны добродетели?! Не надо ходить далеко в историю. Столица европейского государства – город Белград или целое государство - Ливия были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов Великой России.

И, безусловно, Папа Римский знает об этом.

Российская армия, в числе которой и воины Бурятии, защищает свою страну и мирное население. Жители Донбасса жили под обстрелами и погибали сотнями более 8 лет, а терроризировали их украинские националисты под руководством преступного режима и кураторов от «цивилизованных» наций.

И если наших воинов заметили - значит, они хорошо делают свое дело. Ребята, мы вами гордимся! Бог с теми, за кем правда!».



Отметим и другое. В многонациональной Бурятии, отличающейся как раз толерантностью и многоконфессиональностью, есть и римско-католический приход Святейшего Сердца Иисуса, построивший в Улан-Удэ свой храм в начале 2000-х годов. Так что, Папа Римский поставил католиков Бурятии и католиков-бурятов, как минимум, в неловкое положение. 

Фото: vaticannews.va и vk.com/catolikiuu



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католицизм Папа Римский Бурятия

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