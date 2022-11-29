Общество 29.11.2022 в 11:13

Жительница Бурятии сдала найденное в лесу ружье в Росгвардию

За гладкоствольное оружие 12-го калибра 2005 года выпуска она получит 10 тыс рублей
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Жительница Бурятии сдала найденное в лесу ружье в Росгвардию
В Бурятии жительница Северо-Байкальского района получит 10 тыс руб вознаграждения за добровольную сдачу незарегистрированного огнестрельного оружия, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Женщина сдала в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии найденное оружие. Она обнаружила ружье в лесу, в нескольких километрах от поселка Кичера. Необычную находку женщина, не мешкая, сразу отнесла в Росгвардию.

По результатам исследования сданное ружье является огнестрельным гладкоствольным оружием МР-153 12-го калибра 2005 года выпуска. Криминалистической экспертизой установлено, что найденное оружие подпадает под действие постановления правительства Бурятии о возмездной сдаче незаконно хранящегося либо найденного средства вооружения.

Напомним, за добровольно сданное незарегистрированное оружие, пригодное к стрельбе, выплачивается денежное вознаграждение, гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности.

Вознаграждение выплачивается в зависимости от категории оружия в следующих размерах:

- Боевое ручное стрелковое оружие – 10 000 рублей (за 1 ед.);
- Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие, оружие с нарезным стволом – 10 000 рублей (за 1 ед.);
- Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, а также с нарезным стволом – 5000 - 6000 рублей (за 1 ед.);
- Огнестрельное оружие ограниченного поражения – 3000 рублей (за 1 ед.);
- Самодельное огнестрельное оружие– 4000 рублей (за 1 ед.);
- Газовое оружие самообороны – 2000 рублей (за 1 ед.);
- Основные части оружия (ствол, ствольная коробка, затвор, барабан, рамка) - 1000 рублей (за 1 ед.).

Подробную информацию о добровольной сдаче оружия и боеприпасов можно получить в районных подразделениях лицензионно-разрешительной работы, а также в Центре по адресу г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 9, тел. 8 (3012) 379-426, 379-452.

Фото: Росгвардия
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оружие находка Росгвардия

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