Жительница Бурятии сдала найденное в лесу ружье в Росгвардию

В Бурятии жительница Северо-Байкальского района получит 10 тыс руб вознаграждения за добровольную сдачу незарегистрированного огнестрельного оружия, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Женщина сдала в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии найденное оружие. Она обнаружила ружье в лесу, в нескольких километрах от поселка Кичера. Необычную находку женщина, не мешкая, сразу отнесла в Росгвардию.По результатам исследования сданное ружье является огнестрельным гладкоствольным оружием МР-153 12-го калибра 2005 года выпуска. Криминалистической экспертизой установлено, что найденное оружие подпадает под действие постановления правительства Бурятии о возмездной сдаче незаконно хранящегося либо найденного средства вооружения.Напомним, за добровольно сданное незарегистрированное оружие, пригодное к стрельбе, выплачивается денежное вознаграждение, гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности.Вознаграждение выплачивается в зависимости от категории оружия в следующих размерах:Подробную информацию о добровольной сдаче оружия и боеприпасов можно получить в районных подразделениях лицензионно-разрешительной работы, а также в Центре по адресу г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 9, тел. 8 (3012) 379-426, 379-452.Фото: Росгвардия