Общество 29.11.2022 в 11:23

В Бурятии раненых военных направят на работу в школы

Там они будут преподавать начальную военную подготовку
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии раненых военных направят на работу в школы
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о разработанных мерах по трудоустройству раненых военных после демобилизации, также отметил также важность этапа медицинской реабилитации. Данная тема была затронута во время прямого эфира 28 ноября.

«Что касается работы, мы для себя приняли решение, что когда ребята возвращаются, для них в школах будем вводить отдельные дополнительные ставки. Они там будут преподавать начальную военную подготовку, которая сейчас актуальна и в каждой школе вводится. Поскольку ребята, как правило, не имеют соответствующего педагогического образования, мы будем такую подготовку проводить бесплатно в наших учебных заведениях. Они будут проходить подготовку, получать знания, навыки, соответствующее разрешение для работы с детьми и с учетом боевого опыта будут работать в школах», - рассказал Алексей Цыденов.

«Президент уже дал ряд поручений и решение принято о том, что для ребят с тяжелыми ранениями – без руки или ноги, специально в военкоматах выделяются рабочие места, они могут работать. Кто-то из них, с кем я общался, не хотят уходить со службы, хотят остаться работать в воинских частях. Там есть работа инструктора и т.д., которая позволяет работать, и они готовы остаться», - отметил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии также сообщил о недавней встрече с ранеными военнослужащими, проходящими лечение. В госпиталях Минобороны военнослужащие проходят медицинскую реабилитацию, причем она может длиться достаточно долго - год и более, если потребуется. И Министерство обороны полностью в этот период берет все расходы на себя.

В Бурятии также разработали программу поддержки после возвращения воинов в родную республику.

«Мы понимаем, что медицинская реабилитация, социальная реабилитация и психологическая реабилитация – она требуется, причем эта программа долгосрочная. Здесь уже наши больницы будут работать, у нас есть Центр восточной медицины, мы еще будем создавать дополнительные мощности по реабилитации», - отметил глава Бурятии.

Фото: «Номер один»

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