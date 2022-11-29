Общество 29.11.2022 в 12:29
В Бурятии отменена приватизация еще одного участка на берегу Байкала
Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура требует сноса незаконных объектов на берегу озера
Текст: Номер один
В Северо-Байкальском районе Бурятии в результате проведенной природоохранной прокуратурой проверки установлено, что органами местного самоуправления незаконно предоставлен гражданину в частную собственность земельный участок, частично расположенный в границах береговой полосы озера Байкал.
В нарушение требований Земельного и Водного кодексов Российской Федерации на этом участке гражданином незаконно возведены строения, ограничивающие свободный доступ к водному объекту, сообщили в Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.
В целях устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор направил исковое заявление в суд, который удовлетворил требования прокурора. Судом принято решение о недействительности сделки, возвращении участка в распоряжение органа местного самоуправления, возложении на гражданина обязанности снести строения и снять их с государственного кадастрового учёта.
Фото: epp.genproc.gov.ru
В нарушение требований Земельного и Водного кодексов Российской Федерации на этом участке гражданином незаконно возведены строения, ограничивающие свободный доступ к водному объекту, сообщили в Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.
В целях устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор направил исковое заявление в суд, который удовлетворил требования прокурора. Судом принято решение о недействительности сделки, возвращении участка в распоряжение органа местного самоуправления, возложении на гражданина обязанности снести строения и снять их с государственного кадастрового учёта.
Фото: epp.genproc.gov.ru
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