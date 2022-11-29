Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Улан-Удэ забуксовало

В Улан-Удэ разгорелась дискуссия по поводу повышения стоимость проезда в трамваях с 20 до 25 рублей, а в автобусах с 25 до 30 рублей (в экспрессах и полуэкспрессах - до 34 руб., тоже плюс 5 рублей). Повысить тарифы предлагается с 1 января 2023 года.Инициатива повышения появилась еще в августе и сейчас проходит различные этапы обсуждения.В настоящее время представители мэрии представляют проект решения о повышении на комитетах горсовета Улан-Удэ, так как окончательное решение – за муниципальными депутатами. Сегодня проект рассмотрели на заседании профильного комитета городского хозяйства, транспорта и связи.О новых тарифах докладывал председатель комитета мэрии по транспорту Юрий Ткачев.В обоснование запроса на повышение стоимости проезда приводились факты роста цен на ГСМ, запасные части, шины, говорилось о необходимости повышения зарплат в отрасли. Звучали жалобы на заметный отток водителей и транспортных средств с маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками. Также приводились в пример тарифы, которые существуют в других городах Дальнего Востока и Сибири.«Так плохо не было никогда», - выступил представитель частных перевозчиков Улан-Удэ.В ходе обсуждения, которое заняло более полутора часов, депутаты комитета горсовета затребовали дополнительные расчеты. Вопрос повышения вновь будет рассмотрен до конца этого года.Председатель комитета депутат Сергей Бурдиков, комментируя по окончании заседания сложившуюся картину, отметил, что не может гарантировать ни то, что повышение будет, ни того, что повышения не будет.Фото: «Номер один»