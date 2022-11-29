Общество 29.11.2022 в 15:59

В поселке Саган-Нур во дворе уложили новый асфальт и увеличили парковку

Благоустройство прошло в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
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Текст: Иван Иванов
В поселке Саган-Нур во дворе уложили новый асфальт и увеличили парковку
В трёх населённых пунктах Мухоршибирского района можно увидеть результаты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В поселке Саган-Нур подрядная организация ООО «Зун-Булаг» завершила работы по монтажу асфальтового покрытия тротуаров, проезжей части и парковочных мест на придомовой территории по улице Ширяева,4. На сегодня закончены работы по демонтажу старого и установке нового ограждения.

«Теперь у нас красиво, ухоженно и безопасно. Заасфальтированные тротуары четко выделяют зону, где могут гулять взрослые и дети, стало больше парковочных мест, у нас их не хватало», - говорит о комплексном благоустройстве дворовой территории Галина Тонкушина, председатель Совета ветеранов, житель многоквартирного дома №4 по ул. Ширяева.

А в селе Хонхолой в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» возвели на площади спортивную площадку.

«Жизнь в Хонхолое бьёт ключом. В прошлом году благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» приобретено и установлено детское игровое оборудование по улице Советская. Теперь для нашей детворы есть безопасное место, где каждый ребёнок получает возможность развиваться, играть, получать яркие эмоции. В этом году в рамках федеральной программы благоустраиваем площадь села. Установили ограждение для спортивной площадки, которая будет функционировать круглый год. Поставим сетку для игры в волейбол, а в зимнее время здесь будет каток», - комментирует глава СП «Хонхолойское» Дмитрий Киреев.

Раньше площадь села Хонхолой облагораживалась силами двух ТОС, которые ежегодно участвовали в республиканских конкурсах и на денежные призы благоустраивали данное общественное пространство.

В селе Мухоршибирь, привокзальная площадь по улице Доржиева, как объект благоустройства общественной территории, выиграла голосование 2021 года и на сегодня здесь произведены ремонтные работы по установке подпорной стены. Также здесь установили пандус для маломобильной группы населения и лестничного марша.

«Проведение данных работ по благоустройству не только улучшает эстетический вид центра села, но и сделает его безопаснее и доступнее для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения» - поделилась своим мнением депутат районного Совета депутатов Ольга Варфоломеева.
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