В поселке Саган-Нур во дворе уложили новый асфальт и увеличили парковку

В трёх населённых пунктах Мухоршибирского района можно увидеть результаты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».В поселке Саган-Нур подрядная организация ООО «Зун-Булаг» завершила работы по монтажу асфальтового покрытия тротуаров, проезжей части и парковочных мест на придомовой территории по улице Ширяева,4. На сегодня закончены работы по демонтажу старого и установке нового ограждения.«Теперь у нас красиво, ухоженно и безопасно. Заасфальтированные тротуары четко выделяют зону, где могут гулять взрослые и дети, стало больше парковочных мест, у нас их не хватало», - говорит о комплексном благоустройстве дворовой территории Галина Тонкушина, председатель Совета ветеранов, житель многоквартирного дома №4 по ул. Ширяева.А в селе Хонхолой в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» возвели на площади спортивную площадку.«Жизнь в Хонхолое бьёт ключом. В прошлом году благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» приобретено и установлено детское игровое оборудование по улице Советская. Теперь для нашей детворы есть безопасное место, где каждый ребёнок получает возможность развиваться, играть, получать яркие эмоции. В этом году в рамках федеральной программы благоустраиваем площадь села. Установили ограждение для спортивной площадки, которая будет функционировать круглый год. Поставим сетку для игры в волейбол, а в зимнее время здесь будет каток», - комментирует глава СП «Хонхолойское» Дмитрий Киреев.Раньше площадь села Хонхолой облагораживалась силами двух ТОС, которые ежегодно участвовали в республиканских конкурсах и на денежные призы благоустраивали данное общественное пространство.В селе Мухоршибирь, привокзальная площадь по улице Доржиева, как объект благоустройства общественной территории, выиграла голосование 2021 года и на сегодня здесь произведены ремонтные работы по установке подпорной стены. Также здесь установили пандус для маломобильной группы населения и лестничного марша.«Проведение данных работ по благоустройству не только улучшает эстетический вид центра села, но и сделает его безопаснее и доступнее для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения» - поделилась своим мнением депутат районного Совета депутатов Ольга Варфоломеева.