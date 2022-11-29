Общество 29.11.2022 в 16:00

В Бурятии «Золотые руки ангела» пошили более 2,5 тыс изделий для военных

Сейчас волонтеры выполняют заказ батальона «Байкал» на носилки «Фома-180» и пятиточечники
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В Бурятии «Золотые руки ангела» пошили более 2,5 тыс изделий для военных
Ежедневно в швейном цеху волонтерского движения «Золотые руки ангела» в Бурятии волонтёры шьют для военнослужащих из республики необходимые предметы экипировки и снаряжения. Уже пошито более 2,5 тысячи эвакуационных тактических носилок, пятиточечников, балаклав, флисовых подшлемников. Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил сегодня штаб и поблагодарил волонтеров за труд и помощь, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«В первую очередь, хочется сказать слова благодарности всем людям, которые здесь работают. Организатору – Денису Леонову, который одним из первых начал в республике системную работу по пошиву и производству всего необходимого для наших бойцов. Сейчас это уже налаженная система. Все делается по заявкам, отправляется напрямую нашим бойцам. Мы со своей стороны помогаем и готовы дальше помогать: сегодня посмотрели, что еще нужно по технике - специальным швейным машинкам, материалам, которые используются. Безусловно, работаем и будем работать вместе, помогать, расширять нашу помощь, поскольку АНО «Содействие» централизовано занимается всем снабжением. Мы уже больше 400 млн рублей выделили на помощь только из бюджета направили на приобретение необходимого для поддержки наших ребят. Но та активность, которая сейчас идет в целом по республике, когда во всех районах люди сами собираются, что-то делают, помогают, мне кажется, что это самое важное», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Координатор движения Денис Леонов поделился историей создания и работы движения «Золотые руки ангела» в Бурятии. Волонтеры начали свою деятельность в июне 2022 года и с тех пор отшили более 1000 эвакуационных тактических носилок, более 700 пятиточечников, 300 балаклав, 500 флисовых подшлемников.

«Я всегда говорю, что наша поддержка, наша помощь в пошиве носилок, пятиточечников, отправка технических средств – это забота о наших ребятах. Мы работаем практически с самого начала СВО по поддержке, и на любую нашу просьбу Алексей Самбуевич всегда откликается. Я всем всегда говорю, что он откликается не из-за должности, а то, что он сам болеет. И на самом деле, помощь идет постоянно, по любому вопросу, по любой проблеме решается. Из-за этого наши возможности повышаются», - рассказывает Денис Леонов.

На базе штаба организован пункт приёма гуманитарной помощи от населения, которую на постоянной основе участники движения пересылают воинам – землякам. Всего отправлено около 8 тонн гуманитарной помощи разного характера. Каждый день в волонтерский штаб в свободное от работы время приходят жители города и своим трудом вносят вклад в помощь военнослужащим.



«Сложно оставаться в стороне в такое время. Я вот так могу помочь - своим прикладным трудом могу оказать посильную помощь нашим бойцам. В окоп пойти я не могу, поэтому вот таким способом отдаю свой долг Родине. Изначально, когда я сюда шла, был такой момент, когда вообще не знаешь, что делать, как на все реагировать. А здесь я нашла какое-то спокойствие, которое поможет отвлечься, занять свою голову чем-то полезным», - отмечает волонтер Ольга.

В настоящее время ВОД «Золотые руки ангела Бурятии» выполняет заказ воинов батальона «Байкал» по пошиву и обеспечению тактическими эвакуационными носилками «Фома-180» и складными пятиточечниками.

Волонтерское движение «Золотые руки ангела» работает в 90 городах по всей России.


Фото: egov-buryatia.ru
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спецоперация волонтеры помощь

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