Общество 29.11.2022 в 17:10

В Улан-Удэ спрос на Деда Мороза и Снегурочку вырос на 211%

Новогодние волшебники сказочно дорожают, но уже в ноябре у них бронируют даты
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ спрос на Деда Мороза и Снегурочку вырос на 211%
Подготовку к новогодним праздникам многие жители страны в этом году начали заранее. Уже в ноябре россияне активно ищут Дедов Морозов и Снегурочек и бронируют свободные даты. По данным Авито Услуг, только в ноябре спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки по всей стране вырос сразу на 147% по сравнению с прошлым годом. А в Улан-Удэ рост спроса составил +211%. Объявлений от «волшебников» на Авито за этот же период в городе стало больше на 64%.

Средняя стоимость работы Деда Мороза и Снегурочки на Авито в Улан-Удэ в ноябре составила около 2000 рублей за услугу. В эту стоимость входит классическая игровая программа на дому для одного или нескольких детей. Цена может расти в зависимости от масштаба и формата мероприятия. Например, стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки в детском саду или младшей школе на праздничном утреннике для детей стартует в среднем по России от 3 000 рублей.

Также стоимость зависит и от того, насколько давно Деда Мороз в профессии и какая у него «команда». Среди предложений на Авито — объявления от студентов и выпускников актерских, творческих и педагогических специальностей, от артистов с многолетним стажем, творческих коллективов, а также от студий по организации детских праздников. Так, цена за услуги начинающего артиста, который дает свои первые выступления, по стране составляет 2 000 рублей за детский утренник. А вот Дед Мороз с многолетним опытом и со своей сказочной компанией может брать за свое выступление минимум от 5 000 рублей.

«С приближением праздника спрос на услуги будет только нарастать, а накануне 31 декабря цены традиционно увеличиваются. Поэтому мы рекомендуем не затягивать с поиском артистов и заранее бронировать даты выступлений. Так, в прошлом году в двадцатых числах декабря стоимость одного часа работы Деда Мороза и Снегурочки составляла в среднем по стране до 5 000 рублей, а в саму новогоднюю ночь — уже до 10 000 рублей. В конце ноября и начале декабря цены в разы демократичнее. Также при выборе артистов рекомендуется обращать внимание на их рейтинг и отзывы от других пользователей на Авито. Профессиональные актёры и аниматоры предоставляют подробную информацию о своей программе на новогодних елках, указывают прайс-лист и возможности наполнения развлекательной части праздника», говорит Александр Сёмочкин, руководитель развития категории «Праздники и мероприятия» на «Авито Услугах».

Дед Мороз и Снегурочка могут поздравить не только детей, но и взрослых — новогодних героев также приглашают и на корпоративы или предновогодние вечеринки с друзьями или большой компанией. Программа и формат конкурсов, конечно, будут меняться и подстраиваться под коллектив и пожелания заказчиков. Например, по заказу от руководителя Дед Мороз может неожиданно приехать офис в предновогодний день, поздравить сотрудников, провести викторины или конкурсы — в среднем такая программа обойдется в 3 500 рублей.

Фото: «Номер один»
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праздник услуги Дед Мороз спрос

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