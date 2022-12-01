Владимир Путин открыл новую модельную библиотеку в Бурятии

В Бурятии открылась 12-я по счёту новая модельная библиотека, модернизированная в рамках национального проекта «Культура». По видеоконференцсвязи в церемонии открытия библиотеки в райцентре Баргузинского района принял участие президент России Владимир Путин. Он поздравил читателей и работников библиотеки с «новым центром с современным интерактивным оборудованием».«Мы исходили из того, что библиотеки станут современными центрами притяжения, клубами по сути дела, с современным интерактивным оборудованием с хорошим интернетом. Насколько я понимаю, это у вас и получилось», - отметил Владимир Путин.На создание нового пространства, обновление библиотечного фонда и оборудования было выделено 10 млн рублей из федерального бюджета.«Мы назвали свой проект "Буквально книга", что означает "Библиотека Увлекательного Краеведения". Так как наша Баргузинская земля богата не только недрами, но и историей своего народа. Сегодня библиотека – это креативное пространство с яркой библиотечный мебелью, современным компьютерным оборудованием, в том числе, виртуальной реальности. У нас есть профессиональная фотостудия и значительно обновлён книжный фонд. Мы очень рады, что теперь библиотека стала доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья, мы получили специальное оборудование для этого. Мы уже видим, как возросло число наших читателей, люди приходят к нам с удовольствием, просто не хотят уходить, восхищаются, как уютно и красиво теперь у нас стало. Уверена, что и коллектив библиотеки не будет больше прежним. Каждый сотрудник видит, какая красота его окружает и какие возможности для творческого развития нам дает улучшенное современное оборудование. Спасибо вам, Владимир Владимирович за то, что такие проекты создаются и действительно работают!», - сказала на открытии директор Баргузинской централизованной библиотечной системы Наталья Постникова.В новых просторных помещениях библиотеки появилась большая читательская зона с историко-краеведческим аванзалом, местами для камерного чтения, и многофункциональный зал, где есть зона работы с удаленными ресурсами, коворкинг-зона и событийная площадка для работы молодых краеведов и проведения других публичных мероприятий библиотеки. Библиотека оснащена новой мебелью, современным оборудованием, в том числе и для организации автоматизированного рабочего места для слабовидящих пользователей, новыми книгами, есть доступ к собственным и удаленным электронным ресурсам.Президент обратил внимание на важность обеспечения достойной оплаты труда работникам сферы культуры.«Будем сегодня обсуждать вопросы уровня доходов, заработных плат в стране в целом, и в социальной сфере в частности. Ну, в социалке, вообще, такой скромный уровень заработных плат, в библиотеках тем более. Как вы решаете эту проблему?», - обратился он к главе республики.Алексей Цыденов сообщил, что благодаря росту размера средней заработной платы по всем отраслям экономики удалось выделить дополнительные средства на следующий год на заработные платы работникам бюджетной сферы.«У нас в этом году средний доход по трудовой деятельности вырос на 20% к уровню прошлого года. Это связано с тем, что большие проекты запустились с высокими зарплатами, и это повлияло на средний уровень доходов по республике в целом. Мы в связи с этим до конца года дополнительно почти миллиард рублей выделяем на то, чтобы довести в соответствии с вашими указами средний уровень по бюджетной сфере: это как раз культура, здравоохранение, допобразование и т.д. до заданной планки. И это существенный прирост базы в этом году плюс индексация на следующий год», - отметил Алексей Цыденов.На открытии присутствовали постоянные читатели библиотеки. Они также поделились с президентом первыми впечатлениями.«Здесь много интересного, нового. Есть студия для монтажа, графический экран, очки виртуальной реальности. Как я слышал, 2000 книг привезли - это хорошо, то есть хочется ещё раз прийти», - сказал постоянный читатель Андрей.Фото: kremlin.ru