Общество 01.12.2022 в 11:14

Мэрия Улан-Удэ сообщила о непрерывной подсыпке улиц

Комбинат по благоустройству перешел на круглосуточный режим работы
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Текст: Константин Воронов
Мэрия Улан-Удэ сообщила о непрерывной подсыпке улиц
В связи со снегопадом, который идет в Улан-Удэ с перерывами почти третьи сутки, Комбинат по благоустройству перешел на круглосуточный режим работы. Как сообщили в мэрии города, и днем, и ночью работники коммунальной службы подсыпают дороги и убирают снег с улиц. В работах задействовано порядка 50 единиц спецтехники.

Этой ночью на городских дорогах работали пять больших тракторов-щеток, два мини-трактора, которые очищали проезжие части и пешеходные зоны, чтобы обеспечить безопасное движение автотранспорта.

- Поскольку снег не прекращается до сих пор, по одному и тому же участку техника проходит несколько раз, чтобы предотвратить образование наледи на городских улицах. Непрерывно с четырех утра городские дороги подсыпают восемь машин-пескоразбрасывателей. На данный момент подсыпано порядка 60 участков дорог, - сообщил директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.

Также в очистке городских территорий задействованы погрузчики и большегрузные машины, которые комплексным способом убирают снег с улиц и вывозят его на специальные места складирования.

Тротуары, лестничные сходы, пешеходные дорожки и остановочные площадки с раннего утра убирают более 100 уборщиков комбината.

Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются и в дневное время, заверили в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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