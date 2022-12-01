В Бурятии детские пособия в декабре выплатят на день раньше

3 декабря выпадает на выходной день, поэтому перечисление через банки ежемесячных пособий детей за ноябрь будет произведено уже 2 декабря, сообщили в Отделении Пенсионного фонда по РБ.Как уточнили в фонде, 2 декабря будут произведены выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности; на детей от 8 до 17 лет; по уходу за ребенком до полутора лет и на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву.Ежемесячная выплата на второго ребенка из средств маткапитала в декабре также будет выплачена раньше. Ее перечислят 23 декабря за выходной день 25 декабря.«Выплата детских пособий через отделения почтовой связи Пенсионный фонд произведет по графику со 3 по 21 декабря. Дата доставка в течение выплатного периода устанавливается от адреса проживания получателя. График выплаты пенсий и других социальных выплат в декабре остается без изменений. Перечисление пенсий через кредитные учреждения произведут 6, 14 и 21 декабря», - сообщили в Пенсионном фонде.Через «Почту России» выплата пенсий и соцвыплат будет осуществляться с 3 по 21 декабря. Дата доставки также установлена по адресу проживания пенсионера.Фото: «Номер один»