Общество 01.12.2022 в 14:18

В Улан-Удэ участились проблемы с маршрутками

Горожане не довольны отменой некоторых маршрутов

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Текст: Номер один
В Улан-Удэ участились проблемы с маршрутками

Жители Улан-Удэ и пригорода продолжают высказывать свое недовольство работой общественного транспорта. Если недавно на плохую работу маршруток жаловались жители Сотниково, то сейчас возмущаются горожане, проживающие в пос. Восточный.

В соцсетях регулярно появляются жалобы на муниципальный транспорт. Так, очень затруднительно добраться до посёлка Восточный.

«После 18.00 21-ый маршрут переполнен настолько, что даже не останавливается. Утром ситуация не лучше. С 08.00 огромная толпа народу спешит занять места прямо на конечной. Маршрутка проезжает несколько остановок, забирает пассажиров и уже едет до города без остановок. Приходится ждать 21 часами», - пишут люди в соцсетях.

Местные жители утверждают, что 21ый - это единственный маршрут, который идёт через кварталы, поэтому в нём такая большая потребность.

В пригородном Сотниково ситуация аналогичная, людям порой приходится ждать маршрутку целый час. Жители регулярно жалуются в различные ведомства, что не очень нравится водителям маршруток.

Так, один из водителей 129 угрожал жителям в вайбер-чате («Наше Село Сотниково»), что скоро они вообще не дождутся автобуса и будут ходить пешком.

«Скоро будем ездить по расписанию. По часу будете стоять и ничего не исправите. Что так стоите, ругаетесь, что потом будете стоять ругаться. Водители не хотят идти сюда работать из-за бесконечных жалоб. Ещё и уходят многие», - ответил местным водитель.

29 ноября сообщалось о том, что для сокращения интервала движения автобусов №129 в часы пик на маршруте увеличат количество транспортных средств. До 2 декабря в работе будет задействовано уже 26 автобусов вместо 24. В целом перевозчик планирует увеличить количество транспортных средств до 28. Однако люди сомневаются, что небольшое увеличение количества маршруток поможет решить проблему.


Фото: "Номер один"


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маршрутка восточный сотниково

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