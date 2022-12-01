Общество 01.12.2022 в 15:02

Минздрав Тульской области взыскал с жителя Бурятии почти полмиллиона рублей

Мужчина получил соцвыплату, но не выполнил условия договора

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Текст: Номер один
Минздрав Тульской области взыскал с жителя Бурятии почти полмиллиона рублей

Министерство здравоохранения Тульской области обратилось в суд с иском к жителю Гусиноозерска, в котором просит взыскать с него задолженность по договору о предоставлении социальной выплаты в размере 384,6 тыс руб, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 40,2 тыс, всего 424,9 тыс руб.

Житель республики заключил с министерством здравоохранения Тульской области договор о предоставлении социальной выплаты. Мужчина получил социальную выплату в размере 580 тыс руб. (с вычетом подоходного налога мужчина получил 504 600 руб) и принял на себя обязательство работать в течение пяти лет со дня заключения трудового договора. В случае прекращения трудового договора до истечения пятилетнего срока он обязан возвратить в течение 60 календарных дней с даты увольнения министерству часть выплаты, рассчитанной от даты прекращения трудового договора, пропорционально не отработанному периоду.

Житель Бурятии уволился вскоре после заключения договора, однако деньги не вернул, поэтому минздрав обратился в суд.

Суд решил исковые требования министерства здравоохранения Тульской области удовлетворить.

«Взыскать в пользу министерства здравоохранения Тульской области социальную выплату в размере 384 654,98 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 40 269,66 руб.», - постановил судья.


Фото: "Номер один"

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минздрав Гусиноозерск выплаты врачи договор

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