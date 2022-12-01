Общество 01.12.2022 в 16:09

СВО не отменяет Новый год, но встречать можно скромнее

Детские праздники и ёлки нужно сохранить, фейерверки и салюты отменить, считают россияне
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Текст: Номер один
СВО не отменяет Новый год, но встречать можно скромнее
Россияне высказались за праздничное оформление городов при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений (70%). По мнению 14%, отказываться от праздничного оформления не надо, даже если потребуются средства на приобретение новой иллюминации. За полный отказ от украшения городов, населенных пунктов высказался только каждый восьмой (12%).

Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представляет данные исследования, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), об отношении россиян к новогодним праздничным мероприятиям на фоне специальной военной операции.

Абсолютное большинство россиян полагают, что следует сохранить детские праздники и новогодние елки (96%). Большинство россиян поддержали праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок (85%). По этому вопросу было чуть больше противоречий — более трети опрошенных высказались за то, чтобы сделать оформление скромнее (37%).

Что касается конкретных видов праздничных гуляний, то наибольшую поддержку получили детские праздники и новогодние елки — абсолютное большинство опрошенных полагают, что их следует сохранить (96%). За установку праздничных елей на улицах и площадях городов, населенных пунктов выступили 89% россиян, каждый третий считает, что их следует сделать скромнее (34%).

Меньше всего поддержки получили праздничные фейерверки и салюты — 44%; по мнению каждого второго, в текущих условиях от них вовсе следует отказаться (54%).

С учетом празднования Нового года на фоне продолжающейся специальной военной операции россияне положительно отнеслись к проведению следующих мероприятий:

поздравление семей участников СВО (из числа волонтеров) путем поквартирного обхода Дедами Морозами и Снегурочками (94%);
сбор от семей мобилизованных и отправка их бойцам на передовую поздравительных открыток (87%);
поздравление раненых в госпиталях с участием Деда Мороза и Снегурочки (87%);
проведение всероссийской акции с возможностью отправить письмо-поздравление для военнослужащих в зоне СВО от всех желающих (84%);
установка в воинских частях праздничных елей с игрушками в виде пожеланий от детей или с игрушками, сделанными руками детей (83%);
расширение благотворительного проекта «Елка желаний» за счет детей из новых территорий, детей из семей беженцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (82%);
организация новогодних ярмарок, на которых каждый мог бы дополнительно к своим покупкам сформировать и отправить подарок участникам СВО, а также членам их семей (82%);
организация концертов, на которых бы звучали песни патриотического характера, записывались поздравления участникам СВО членам их семей осуществлялся сбор вещей, средств и т.д. (80%);
проведение в госкомпаниях мероприятий по подведению итогов года с обязательным проявлением уважения в адрес семей участников СВО — сотрудников этих компаний (75%).

Фото: «Номер один»
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