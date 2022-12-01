Общество 01.12.2022 в 18:24
Лавров назвал слова папы Франциска о бурятах и чеченцах нехристианскими
Глава МИД России заявил, что слова папы Франциска о спецоперации не помогают ни авторитету Ватикана, ни урегулированию
Текст: Номер один
Заявление папы Римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев было нехристианским, оно не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
Ранее понтифик в интервью иезуитскому журналу «Америка» заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев.
«Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал недавно непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности РФ в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий», - сказал Лавров сегодня на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что Россия, а также отдельно и Бурятия, и Чечня, реагировали на данное высказывание и выразили надежду на то, что такое больше не повторится. «Конечно, это делу (урегулированию - ред.) не помогает, и авторитету Святого престола тоже не помогает», - отметил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер ранее заявил, что святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Он указал, что «если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина «кодифицировала непродолжение переговоров».
Фото: mid.ru
Ранее понтифик в интервью иезуитскому журналу «Америка» заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев.
«Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал недавно непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности РФ в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий», - сказал Лавров сегодня на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что Россия, а также отдельно и Бурятия, и Чечня, реагировали на данное высказывание и выразили надежду на то, что такое больше не повторится. «Конечно, это делу (урегулированию - ред.) не помогает, и авторитету Святого престола тоже не помогает», - отметил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер ранее заявил, что святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Он указал, что «если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина «кодифицировала непродолжение переговоров».
Фото: mid.ru