Общество 01.12.2022 в 18:24

Лавров назвал слова папы Франциска о бурятах и чеченцах нехристианскими

Глава МИД России  заявил, что слова папы Франциска о спецоперации не помогают ни авторитету Ватикана, ни урегулированию
A- A+
Текст: Номер один
Лавров назвал слова папы Франциска о бурятах и чеченцах нехристианскими
Заявление папы Римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев было нехристианским, оно не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Ранее понтифик в интервью иезуитскому журналу «Америка» заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев.

«Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал недавно непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности РФ в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий», - сказал Лавров сегодня на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Россия, а также отдельно и Бурятия, и Чечня, реагировали на данное высказывание и выразили надежду на то, что такое больше не повторится. «Конечно, это делу (урегулированию - ред.) не помогает, и авторитету Святого престола тоже не помогает», - отметил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер ранее заявил, что святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Он указал, что «если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина «кодифицировала непродолжение переговоров».

Фото: mid.ru
Теги
Лавров Папа Римский высказывание оценка

Все новости

В Улан-Удэ сегодня откроется мясная ярмарка
03.12.2022 в 08:53
В Улан-Удэ, в Октябрьском районе только за один день отловили 12 бездомных собак
03.12.2022 в 08:49
Родить от погибшего
03.12.2022 в 08:00
У руководства Селенгинского ЦКК слова разошлись с делом
03.12.2022 в 07:00
В Улан-Удэ произойдут отключения электроэнергии с 5 по 9 декабря
02.12.2022 в 18:18
Бурятские ученые разработают метод снижения аллергенности мясных продуктов
02.12.2022 в 17:57
Жительница Бурятии взыскала с горно-рудной полмиллиона рублей
02.12.2022 в 17:27
В Бурятии увеличен «Банк земли»
02.12.2022 в 17:09
Более 80 жителей Бурятии умерли от отравления алкоголем с начала года
02.12.2022 в 16:35
Житель Бурятии с 500-тысячным долгом по алиментам считал его погашенным
02.12.2022 в 16:27
ЗУРХАЙ
с 30 ноября по 6 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ сегодня откроется мясная ярмарка
Продукцию можно будет приобрести на шести торговых площадках
03.12.2022 в 08:53
В Улан-Удэ, в Октябрьском районе только за один день отловили 12 бездомных собак
В микрорайонах Никольский, Жданова, Мясокомбинат прошел рейд по проверке правил содержания домашних и отлову безнадзорных животных

03.12.2022 в 08:49
Родить от погибшего
В 2022 году в Бурятии появились первые случаи рождения детей от мужчин, которых уже нет в живых
03.12.2022 в 08:00
У руководства Селенгинского ЦКК слова разошлись с делом
Предприятие активно сопротивлялось установке на очистных сооружениях приборов безопасности
03.12.2022 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru