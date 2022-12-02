В Улан-Удэ отключили холодную воду в десяти домах

В столице Бурятии сегодня отключили холодную воду по улице Бабаушкина и бульвару Карла Маркса, сообщили в мэрии Улан-Удэ.В аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» поступила заявка о слабом давлении в сети по адресу бульвар Карла Маркса, 24. Бригада городского «Водоканала» оперативно организовала работу по обследованию и устранению технологического нарушения.В зону ограничения попали 10 домов: по ул. Бабушкина, 27, 29, 57, а также по бульвару Карла Маркса, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 33.Холодное водоснабжение ориентировочно восстановят к 15:30. Над устранением технологического нарушения работают две единицы спецтехники и одна ремонтная бригада, уточнили в «Водоканале».Телефоны круглосуточной диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 44-00-00; 44-10-33.Фото: «Водоканал»