Общество 02.12.2022 в 09:43
Жительница Бурятии взыскала 300 тысяч рублей с виновника ДТП
Водитель нарушил правила и не уступил дорогу другому автомобилю
Текст: Константин Воронов
В Бурятии судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу женщины, пострадавшей в ДТП.
Как сообщили в УФССП РБ, происшествие случилось в Муйском районе. Виновник ДТП, игнорируя обязанность уступить дорогу при выезде с прилегающей территории и не убедившись в безопасности манёвра, столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии женщина-пассажирка второго автомобиля получила травмы.
Суд счёл обоснованными требования пострадавшей о компенсации морального вреда и обязал нарушителя выплатить ей 300 тысяч рублей.
«Исполнительное производство было возбуждено в начале ноября, а уже в конце месяца под контролем судебного пристава должник выплатил компенсацию в полном объеме», - сообщили в УФССП Бурятии.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в УФССП РБ, происшествие случилось в Муйском районе. Виновник ДТП, игнорируя обязанность уступить дорогу при выезде с прилегающей территории и не убедившись в безопасности манёвра, столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии женщина-пассажирка второго автомобиля получила травмы.
Суд счёл обоснованными требования пострадавшей о компенсации морального вреда и обязал нарушителя выплатить ей 300 тысяч рублей.
«Исполнительное производство было возбуждено в начале ноября, а уже в конце месяца под контролем судебного пристава должник выплатил компенсацию в полном объеме», - сообщили в УФССП Бурятии.
Фото: «Номер один»