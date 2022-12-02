Жительница Бурятии взыскала 300 тысяч рублей с виновника ДТП

В Бурятии судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу женщины, пострадавшей в ДТП.Как сообщили в УФССП РБ, происшествие случилось в Муйском районе. Виновник ДТП, игнорируя обязанность уступить дорогу при выезде с прилегающей территории и не убедившись в безопасности манёвра, столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии женщина-пассажирка второго автомобиля получила травмы.Суд счёл обоснованными требования пострадавшей о компенсации морального вреда и обязал нарушителя выплатить ей 300 тысяч рублей.«Исполнительное производство было возбуждено в начале ноября, а уже в конце месяца под контролем судебного пристава должник выплатил компенсацию в полном объеме», - сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»