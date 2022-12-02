Общество 02.12.2022 в 13:37
В Бурятии задумались о запрете на рубки кедра
В Народном Хурале изучат законодательный опыт в регионах Дальнего Востока
Текст: Номер один
Комитет по экономической политике, природопользованию и экологии Народного Хурала Бурятии поручено изучить законодательный опыт регионов Дальнего Востока об установлении запрета вырубки кедра. Таков один из итогов выездного совещания, которое провел председатель этого комитета Анатолий Кушнарёв в Баргузинском районе.
Рассматривались вопросымассовой вырубки кедрового леса. В мероприятии приняли участие представители Республиканского агентства лесного хозяйства, глава Баргузинского района Михаил Мишурин, председатель районного Совета депутатов Зоригто Сундаров, общественники и экологи.
Напомним, что в октябре 2022 года общественный инспектор Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия Ирина Елшина обратилась с открытым письмом в Народный Хурал Бурятии. Она просила ввести полный запрет на вырубку кедра по всей Байкальской природной территории.
«Считаю, что необходимо запретить рубку кедра, как особо ценной породы, неотъемлемой части для сохранения природного баланса, сохранения биоразнообразия, уникальности нашей природы, благоприятной среды для проживания человека на этой земле», - говорилось в письме.
Ирина Елшина предложила, чтобы внесли изменения правила заготовки древесины, а именно - снизить запрет на проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений до двух единиц долей кедра в породном составе древостоя лесных насаждений.
Рабочая группа вместе с представителями Баргузинского лесничества выезжала на осмотр участка с вырубленной древесиной. «Мы выехали на осмотр участков. Массовой вырубки кедра мы не увидели. Как мы знаем, кедр относится к особо ценной породе и является неотъемлемой частью для сохранения природного баланса и биоразнообразия. Мы выяснили, что в Бурятии нет ни одного кедрового питомника, есть только сосновые. Специалисты РАЛХа совместно со студентами БГСХА сейчас изучают технологию получения кедровых саженцев. Если эксперимент удастся, то мы договорились рассмотреть возможность создания первого в республике специализированного кедрового питомника на территории Баргузинского района», - подчеркнул Анатолий Кушнарёв.
Фото: РАЛХ
Рассматривались вопросымассовой вырубки кедрового леса. В мероприятии приняли участие представители Республиканского агентства лесного хозяйства, глава Баргузинского района Михаил Мишурин, председатель районного Совета депутатов Зоригто Сундаров, общественники и экологи.
Напомним, что в октябре 2022 года общественный инспектор Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия Ирина Елшина обратилась с открытым письмом в Народный Хурал Бурятии. Она просила ввести полный запрет на вырубку кедра по всей Байкальской природной территории.
«Считаю, что необходимо запретить рубку кедра, как особо ценной породы, неотъемлемой части для сохранения природного баланса, сохранения биоразнообразия, уникальности нашей природы, благоприятной среды для проживания человека на этой земле», - говорилось в письме.
Ирина Елшина предложила, чтобы внесли изменения правила заготовки древесины, а именно - снизить запрет на проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений до двух единиц долей кедра в породном составе древостоя лесных насаждений.
Рабочая группа вместе с представителями Баргузинского лесничества выезжала на осмотр участка с вырубленной древесиной. «Мы выехали на осмотр участков. Массовой вырубки кедра мы не увидели. Как мы знаем, кедр относится к особо ценной породе и является неотъемлемой частью для сохранения природного баланса и биоразнообразия. Мы выяснили, что в Бурятии нет ни одного кедрового питомника, есть только сосновые. Специалисты РАЛХа совместно со студентами БГСХА сейчас изучают технологию получения кедровых саженцев. Если эксперимент удастся, то мы договорились рассмотреть возможность создания первого в республике специализированного кедрового питомника на территории Баргузинского района», - подчеркнул Анатолий Кушнарёв.
Фото: РАЛХ