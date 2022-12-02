Дром: большинство водителей Бурятии покупают бэушные запчасти

Автомобильный сайт Дром выяснил, сколько автолюбителей отдают предпочтение новым запчастям. По результатам опроса, большинство жителей Бурятии (80%) выбирают б/у запчасти, новые детали покупают только 20% автолюбителей региона.Также участники опроса рассказали, как часто им приходится искать подержанные запчасти для своих машин. Треть (35%) автолюбителей Бурятии делают это редко - раз в несколько лет. 20% покупают б/у запчасти более одного раза в год. А 25% — примерно раз в год.В среднем по стране 65% россиян выбирают б/у запчасти. Ситуация в регионах страны сложилась разная. Большинство автолюбителей Северо-Запада, Приволжья и Центра отдают предпочтения новым запчастям. Жители Санкт-Петербурга чаще, чем москвичи, покупают новые детали — 50% против 45%. В Сибири треть автолюбителей являются сторонниками оригинальных запчастей. А на Дальнем Востоке подавляющее большинство (81%) берут подержанные детали.Фото: pixabay.com