Общество 02.12.2022 в 14:29
В Бурятии из-за сильного снегопада вновь затруднено движение на Баргузинском тракте
Водителей просят быть предельно внимательными
Текст: Константин Воронов
Из-за сильного снегопада в Прибайкальском (начиная от села Кика) и Баргузинском районах затруднено движение на автомобильной дороге Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан.
«На дороге плохая видимость, снежные заносы. Просим быть внимательнее и по возможности воздержаться от поездки в этом направлении. Над организацией бесперебойного проезда работает 11 единиц техники», - сообщили в Минтрансе Бурятии.
Напомним, во вторник из-за сильного снегопада и ветра на этой дороге ограничивали движение легкового транспорта и пассажирских автобусов.
Фото: Минтранс Бурятии
«На дороге плохая видимость, снежные заносы. Просим быть внимательнее и по возможности воздержаться от поездки в этом направлении. Над организацией бесперебойного проезда работает 11 единиц техники», - сообщили в Минтрансе Бурятии.
Напомним, во вторник из-за сильного снегопада и ветра на этой дороге ограничивали движение легкового транспорта и пассажирских автобусов.
Фото: Минтранс Бурятии