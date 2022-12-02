Общество 02.12.2022 в 14:51
Пенсия мечты выше средней реальной пенсии по стране в 2,5 раза
В целом по стране запросы к достойному уровню пенсии по старости возросли за год почти на 8%
Текст: Номер один
Среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в размере 46,4 тыс руб в месяц, за год пенсионные притязания увеличились на 7,9%, сообщает результаты своего опроса портал SuperJob.
Относительный прирост средней страховой пенсии неработающих пенсионеров за 2022 год составил рекордные 19,5%. Реальная же сумма средней пенсии по стране далека от той, что считают достойной, и составляет в третьем квартале 2022 года 18503,80 руб. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.
Достойной пенсией на сегодняшний день, по средним оценкам россиян, является сумма в размере 46,4 тыс руб в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тыс руб, женщины — 45,5 тыс руб. Размер пенсионных притязаний растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных.
Среди жителей мегаполисов наиболее высокий уровень запросов — в Москве и Санкт-Петербурге (50,8 и 48,2 тыс руб соответственно). В топ-5 городов с самыми большими пенсионными притязаниями также вошли Владивосток (47,2 тыс руб), Тюмень (46,7 тыс руб) и Хабаровск (46,6 тыс руб).
В целом по стране запросы к достойному уровню пенсии по старости возросли за год — на 7,9%. В планах у правительства повысить размер пенсии по старости в 2023 году на 4,8%. Средний размер страховой пенсии, таким образом, составит 21 862 рубля.
Фото: pixabay.com
Относительный прирост средней страховой пенсии неработающих пенсионеров за 2022 год составил рекордные 19,5%. Реальная же сумма средней пенсии по стране далека от той, что считают достойной, и составляет в третьем квартале 2022 года 18503,80 руб. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.
Достойной пенсией на сегодняшний день, по средним оценкам россиян, является сумма в размере 46,4 тыс руб в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тыс руб, женщины — 45,5 тыс руб. Размер пенсионных притязаний растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных.
Среди жителей мегаполисов наиболее высокий уровень запросов — в Москве и Санкт-Петербурге (50,8 и 48,2 тыс руб соответственно). В топ-5 городов с самыми большими пенсионными притязаниями также вошли Владивосток (47,2 тыс руб), Тюмень (46,7 тыс руб) и Хабаровск (46,6 тыс руб).
В целом по стране запросы к достойному уровню пенсии по старости возросли за год — на 7,9%. В планах у правительства повысить размер пенсии по старости в 2023 году на 4,8%. Средний размер страховой пенсии, таким образом, составит 21 862 рубля.
Фото: pixabay.com