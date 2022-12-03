Родить от погибшего

В России объем бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 2023 году увеличится на более чем 18%. Средства на данные цели выделяются по всем регионам. Об этом сообщил СМИ помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, общее число процедур составит более 89,5 тысячи.Все большее число женщин в Бурятии, столкнувшихся с трудностями в рождении детей по медицинским показаниям, прибегает к вспомогательным репродуктивным технологиям. В 2018 году в Бурятии проведено 823 процедуры ЭКО. На свет появились 344 малыша. В 2022 году зафиксирован некоторый спад обычных показателей. Так, с начала 2022 года, по данным министерства здравоохранения РБ, в республике проведено 422 ЭКО-процедуры. Для примера, в Томской области, численность населения которой сопоставима с нашей, за этот же период проведено 700 процедур.В Бурятии в 2023 году планируется провести 507 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии.Тем временем текущие показатели 2022 года (422 ЭКО) довольно скромные. Возможно, уменьшение статистики связано с большими людскими потерями в 2022 году, в том числе в связи с проведением СВО и миграцией и эмиграцией молодых людей из Бурятии. А также с тем, что часть женщин, испытывающих репродуктивные трудности, специально едет в другие регионы для проведения процедуры ЭКО.Врач на условиях анонимности рассказала нам, как происходит крайне сложный технологический процесс и связанные с этим весьма непростые, в том числе этические проблемы.Итак, процедура ЭКО состоит из нескольких этапов. Для того, чтобы увеличить рост и созревание фолликулов, женщине вводят большие дозы гормонов. Ведь для ЭКО требуется несколько яйцеклеток для дальнейшего оплодотворения, чтобы была возможность нескольких попыток подсадки эмбриона. Тогда как в женском организме ежемесячно созревает обычно один фолликул.Затем у женщины извлекаются зрелые яйцеклетки, как правило, несколько. Далее наступает эмбриологический этап, когда яйцеклетки соединяются в «пробирке» со сперматозоидами и формируются эмбрионы.Затем возникает весьма деликатный момент, когда репродуктолог принимает решение - какому эмбриону или двум (для рождения двойняшек) жить дальше. А какие отправляются в «холодильник» на криозаморозку для длительного хранения.Как рассказывает врач, выбираются обычно самые крупные и жизнеспособные эмбрионы, но порой определить, какие из них пойдут на первую попытку подсадки (приживания), не представляется возможным, поскольку они все практически одинаково хороши. И тогда выбор делается по наитию. Первая и вторая попытки имеют важное значение, как и «легкая рука» репродуктолога.- У одних получается максимально способствовать рождениям, у других похуже. Мистика не мистика, но разница, кто выбирает эмбрионы для подсадки, критически важна, и дело тут не в образовании, - говорит источник.И, наконец, заключительный этап — перенос эмбрионов в полость матки.Там эмбрион, если хорошо прижился, начинает свое дальнейшее развитие. И через девять месяцев, если беременность проходит благополучно, рождается здоровый ребенок. Внешне младенец ничем не отличается от рожденных не из «пробирок». Тем более что информация об этом, по понятным причинам, тщательно охраняется законодательством и не разглашается.Немного о криохранилищах, действующих в Бурятии и большинстве других регионов страны. «Лишние» донорские эмбрионы, попадая в «холодильник», очень быстро замораживаются (витрифицируются), находясь в условиях, где они могут находиться годами без каких-либо потерь в жизнеспособности. Пребывая в защищенных от внешних воздействий условиях с поддержанием определенного режима контроля за температурой и другими параметрами. Супруги, воспользовавшись услугами ЭКО, либо соглашаются на утилизацию невостребованного в ходе процедуры генетического материала, либо заключают договор с клиникой о хранении эмбрионов. Далее они могут отдать свой генетический материал для женщины, которая по медицинским показаниям не может создать свои эмбрионы, но может выносить и родить детей. Для донорских эмбрионов, находящихся в подобных «банках», фактически останавливается время.Так, в США недавно родились близнецы из замороженных 30 лет назад донорских эмбрионов. Это рекордный срок заморозки эмбрионов, после которой рождены живые дети.В 2022 году в Бурятии были случаи, когда мужчина, ранее сдавший генетический материал для формирования эмбриона, трагически погибал. Но в криобанке оставались жизнеспособные эмбрионы, и женщина принимает решение рожать ребенка от человека, которого уже нет. При успешной подсадке генетического материала это дает все шансы на продолжение жизни.Фото: pixabay.com