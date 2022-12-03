У руководства Селенгинского ЦКК слова разошлись с делом

Селенгинский ЦКК, где в апреле этого года погибли пять человек, схлестнулся в судах республики с прокуратурой. Ведомство требовало оснастить производственный объект специальным оборудованием, которое помогло бы избежать подобных трагедий в будущем. Однако предприятие активно этому сопротивлялось.Трагедия на Селенгинском ЦКК произошла 17 апреля этого года. На территории предприятия погибли пять работников: двое мужчин и три женщины, еще одна работница предприятия в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Расследованием занялся Следственный комитет Бурятии, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц».По данным следствия, на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия, находившихся внутри. Еще одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсичных веществ ей потребовалась врачебная помощь.Кроме того, было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности смерть человека».В рамках расследования был задержан директор по производству предприятия. По версии следствия, именно он не обеспечил безопасные условия труда для работников и не принял необходимых мер для безаварийной работы оборудования очистных сооружений.Однако, помимо уголовного разбирательства, случилось и другое. Так, прокурор Кабанского района Республики Бурятия обратился в суд с иском к СЦКК, в котором требовал установить на очистных сооружениях приборы безопасности: газоанализатор, световую и звуковую сигнализацию, видеонаблюдение, а также провести специальную оценку условий труда в приемном резервуаре.«Указывают на то, что работодателем не обеспечена безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществление технологических процессов при осуществлении производственной деятельности», описывает суд позицию прокуратуры.Представитель СЦКК в суде с такими требованиями не согласился и заявил, что «комиссия, проводившая внутреннюю проверку, лишь рекомендовала к установке указанные прокурором приборы, при этом Трудовой кодекс РФ определяет право, но не обязанность работодателя. При этом ни газоанализаторы, ни световая или звуковая сигнализация не предназначены для передачи данных об уровне стоков, приемный резервуар оснащен необходимыми специализированными датчиками уровня стоков, информация с которых поступает на рабочее место персонала».И такая позиция выглядит весьма противоречивой, учитывая официальное обращение к коллективу и жителям поселка Селенгинска гендиректора комбината Лилии Деевой. В нем она говорила следующее: «Чтобы исключить повторение подобной ситуации, на комбинате в короткие сроки будут проведены дополнительные технические мероприятия по оснащению комплекса очистных сооружений газоанализаторами, видеонаблюдением, световой и звуковой сигнализацией приемного резервуара. Далее в течение года будет проведен технический аудит комплекса и его модернизация».Не очень понятно, зачем же тогда было возражать против требований прокурора, если предприятие и так хотело сделать то же самое. Чтобы это выглядело как добрая воля руководства, а не выполнение из-под палки?Суд первой инстанции удовлетворил требования прокурора. После чего представители СЦКК подали жалобу в Верховный суд. Однако в процессе разбирательства жалобу отозвали. Видимо, на комбинате осознали неизбежность предстоящих затрат и решили не тратить время на сопротивление.В любом случае хочется верить, что подобная трагедия не повторится и предприятие сделает все для того, чтобы обезопасить своих работников.Фото: «Номер один»