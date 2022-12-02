Общество 02.12.2022 в 17:57

Бурятские ученые разработают метод снижения аллергенности мясных продуктов

В технологии производства гипоаллергенных мясных продуктов используется конина
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Бурятские ученые разработают метод снижения аллергенности мясных продуктов
Учёные Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) разработают комплексный подход снижения аллергенности мясных продуктов массового потребления. Реализация этого проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке Российского научного фонда, которую бурятские учёные получат на протяжении 2023 и 2024 годов. Работать им предстоит в отдельной малой научной группе, сообщили в пресс-службе университета.

В рамках проекта «Разработка комплексного подхода снижения аллергенности мясных продуктов массового потребления» исследователи проведут экспериментальную оценку иммунного ответа организма на продукты, в производстве которых используются компоненты, выработанные путем гидролиза пищевых высокомолекулярных яичного и соевого белков. Именно они часто вызывают пищевую непереносимость. Как отмечают авторы научного проекта, основным направлением получения гипоаллергенных продуктов профилактической направленности является производство компонентов, которые не содержат высокомолекулярные белковые фракции, и их введение в рецептуру мясных продуктов на базе гипоаллергенного мясного сырья, например конины.

«Последние десятилетия характеризуются ростом аллергических заболеваний среди населения. В структуре их распространенности в России пищевая непереносимость составляет почти 80%. Численность людей с пищевой аллергией с каждым годом растет. Вместе с тем возрастает и число людей с нарушениями функций пищеварения, для которых характерна непереносимость конкретного пищевого белка. Причиной такой гиперчувствительности могут стать 160 видов пищевых продуктов. Единственным полноценным методом предотвращения и лечения пищевой аллергии, по рекомендациям врачей, является полный отказ от продуктов, содержащих аллергены, в том числе яичных, соевых и других, что практически недостижимо. Поэтому актуальными являются исследования, направленные на создание низкоаллергенных продуктов массового потребления» - отметила руководитель научной группы, профессор, доктор технических наук, проректор ВСГУТУ по дополнительному образованию и международному сотрудничеству Баяна Баженова.

На основе проведенных исследований бурятские учёные планируют разработать и внедрить в производство усовершенствованную технологию производства низкоаллергенных мясопродуктов. Предлагаемый метод комплексного использования низкоаллергенного мяса, к примеру, конины, и фракций гидролизатов яичного и соевого белков позволит создать гипоаллергенные мясные продукты для массового потребления. Это поспособствует решению социально важной проблемы коррекции и профилактики гиперчувствительности организма человека, особенно в раннем возрасте.

Отметим, что в малой отдельной научной группе по реализации данного проекта состоят четыре человека. Результаты исследования группа планирует опубликовать в таких авторитетных научных журналах как «Все о мясе», «Техника и технология пищевых продуктов», «Теория и практика переработки мяса» и других, индексируемых в базах RCSI и Scopus.

Гранты для реализации проектов малых отдельных научных групп Российский научный фонд (РНФ) выделил на осуществление фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в 2023 – 2024 годах с последующим возможным продлением срока выполнения на один или два года. Размер одного гранта РНФ составляет до 1,5 млн рублей ежегодно. Основная задача конкурса – развитие новых для научных коллективов тематик (в том числе, на определение объекта и предмета исследования, составление плана исследования, выбор методов исследования) и формирование исследовательских команд.

Фото: esstu.ru
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наука грант ВСГУТУ

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