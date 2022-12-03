В Улан-Удэ, в Октябрьском районе только за один день отловили 12 бездомных собак

Во время рейда мобильные группы обследовали 241 домовладение, составили один протокол за нарушение правил выгула, выписали восемь требований о явке. Отловлено 12 безнадзорных собак, сообщает Комитет городского хозяйства.- В последнее время участились случаи препятствования отлову безнадзорных животных. Вчера при отработке информации о нападении животных на собаку две женщины порвали сетку и выпустили одну собаку обратно. При этом собаки, которых отлавливали уже, представляют потенциальную угрозу, так как они напали на другое животное и растерзали его. Часто граждане оскорбляют сотрудников служб отлова, пытаются нанести им физические повреждения и т.д. Подрядчики, поступаясь причиненными убытками, не ждут сотрудников полиции, поскольку они потеряют много времени, едут дальше продолжать свою работу, заботясь о безопасности улан-удэнцев, – сказал и.о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.В рамках рейда был развернут мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных по ул. Пугачева, 39, где жители могли зарегистрировать и вакцинировать своих питомцев.Всего сотрудники Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных зарегистрировали пять собак, вакцинировали – 17. В настоящее время штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трех до пяти тысяч рублей.Фото "Номер один"