Общество 03.12.2022 в 08:49

В Улан-Удэ, в Октябрьском районе только за один день отловили 12 бездомных собак

В микрорайонах Никольский, Жданова, Мясокомбинат прошел рейд по проверке правил содержания домашних и отлову безнадзорных животных

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Текст: Номер один
В Улан-Удэ, в Октябрьском районе только за один день отловили 12 бездомных собак
Во время рейда мобильные группы обследовали 241 домовладение, составили один протокол за нарушение правил выгула, выписали восемь требований о явке. Отловлено 12 безнадзорных собак, сообщает Комитет городского хозяйства. 

- В последнее время участились случаи препятствования отлову безнадзорных животных. Вчера при отработке информации о нападении животных на собаку две женщины порвали сетку и выпустили одну собаку обратно. При этом собаки, которых отлавливали уже, представляют потенциальную угрозу, так как они напали на другое животное и растерзали его. Часто граждане оскорбляют сотрудников служб отлова, пытаются нанести им физические повреждения и т.д. Подрядчики, поступаясь причиненными убытками, не ждут сотрудников полиции, поскольку они потеряют много времени, едут дальше продолжать свою работу, заботясь о безопасности улан-удэнцев, – сказал и.о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко. 

В рамках рейда был развернут мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных по ул. Пугачева, 39, где жители могли зарегистрировать и вакцинировать своих питомцев. 

Всего сотрудники Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных зарегистрировали пять собак, вакцинировали – 17. В настоящее время штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трех до пяти тысяч рублей.

Фото "Номер один"
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