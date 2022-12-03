В Улан-Удэ сегодня откроется мясная ярмарка

В Улан-Удэ сегодня, 3 декабря, и завтра, 4 декабря, пройдёт ежегодная мясная ярмарка на шести торговых площадках. Жители и гости города смогут приобрести мясную, рыбную, молочную и кондитерскую продукцию, а также мясные полуфабрикаты и национальные блюда из субпродуктов непосредственно от производителей.Ярмарку примут следующие торговые площадки:1. ТРЦ «Capital Mall» (пр. Автомобилистов, д.4а-1);2. ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108);3. ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9);4. ТЦ «Первый» (ул. Корабельная ул., 32);5. Торговая площадка «100 квартала» (ул. Бабушкина, 189);6. ООО «Табар» (ул. Дорожная 30).Начало ярмарки в 10:00.