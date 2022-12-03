Общество 03.12.2022 в 08:53
В Улан-Удэ сегодня откроется мясная ярмарка
Продукцию можно будет приобрести на шести торговых площадках
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сегодня, 3 декабря, и завтра, 4 декабря, пройдёт ежегодная мясная ярмарка на шести торговых площадках. Жители и гости города смогут приобрести мясную, рыбную, молочную и кондитерскую продукцию, а также мясные полуфабрикаты и национальные блюда из субпродуктов непосредственно от производителей.
Ярмарку примут следующие торговые площадки:
1. ТРЦ «Capital Mall» (пр. Автомобилистов, д.4а-1);
2. ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108);
3. ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9);
4. ТЦ «Первый» (ул. Корабельная ул., 32);
5. Торговая площадка «100 квартала» (ул. Бабушкина, 189);
6. ООО «Табар» (ул. Дорожная 30).
Начало ярмарки в 10:00.
Ярмарку примут следующие торговые площадки:
1. ТРЦ «Capital Mall» (пр. Автомобилистов, д.4а-1);
2. ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108);
3. ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9);
4. ТЦ «Первый» (ул. Корабельная ул., 32);
5. Торговая площадка «100 квартала» (ул. Бабушкина, 189);
6. ООО «Табар» (ул. Дорожная 30).
Начало ярмарки в 10:00.
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