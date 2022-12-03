В Бурятии закрыли 13 детсадов и перевели полностью на дистант 38 школ

В республике, и особенно в Улан-Удэ с каждым днём увеличивается количество заболевших свиным гриппом. Напомним, как сообщал ранее Роспотребнадзор, с ноября 2022 года отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, из общего числа заболевших до 70% приходится на жителей г. Улан-Удэ.«ОРВИ преимущественно обусловлены вирусами парагриппа, риновирусами, регистрируется нарастание активности циркуляции аденовирусов и метамневирусов. В республике выявляются случаи заболеваемости гриппом типа A(H1N1) и типа B. Все заболевшие не были вакцинированы против гриппа. На сегодняшний день в республике вакцинировано против гриппа более 443 тысяч человек, что составило 45% от численности населения республики. На 01.12.2022 в республике зарегистрировано 152 885 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением, в т.ч. за последние сутки - 55 случаев», - сообщается на сайте ведомства.В соцсетях родители также начали жаловаться на рост болеющих детей. В классах из 30 учащихся на занятия ходит по 10-15 человек, и то не на все уроки, так как и учителя болеют тоже. В министерстве здравоохранения и образования прокомментировали данную ситуацию.- Министерством образования и науки Республики Бурятия организован мониторинг эпидемиологической ситуации в образовательных организациях дошкольного, общего, дополнительного, средне-профессионального и высшего образования. По состоянию на сегодняшний день в системе образования у нас полностью закрыто по ОРВИ (по гриппу) 13 детских садов. С общим количеством воспитанников 1382 ребёнка. Частично закрыто по ОРВИ 16 детских садов, в которых закрыто 33 группы с общим количеством воспитанников 823 ребёнка. Закрыто по ОРВИ 38 школ, с общим количеством учащихся 14388 учащихся. Частично закрыты по ОРВИ 45 школ. В которых закрыто 326 классов, с общим количеством учащихся 8616 учащихся. По учреждениям СПО сейчас закрытых на карантин учреждений нет, - сказал заместитель министра образования Бурятии Батор Цыренжапов.Батор Цыренжапов разъяснил правила, согласно которым классы, школы и садики закрываются на карантин.- Эпидемиологический порог у нас составляет 20%. То есть если 20% и более детей в классе болеет, тогда этот класс сразу закрывается, переводится на дистант. Если в школе или в детском саду в целом 20% от общего контингента болеют, то учреждение полностью закрывается. Если это школа, то она переходит на дистант – пояснил Батор Цыренжапов.