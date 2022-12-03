Бурятия получит дополнительно 2,2 млрд рублей на модернизацию социальной инфраструктуры в 2023 году

Такое решение принято на заседании Президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Это заседание прошло под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.На президиуме рассматривались изменения в планы развития центров экономического роста на 2023 год. В частности, рассмотрено распределение ещё 14,9 млрд рублей: 1 млрд рублей на новые проекты по «Дальневосточной концессии»; 3,5 млрд рублей для продолжения проекта «1000 дворов»; 1 млрд рублей для строительства 25 модульных спортивных залов для школ в рамках проекта «Куокусинкай в школу» и 9,4 млрд для строительства новых социальных объектов.- Средства планируется направить на финансирование проектов по поручению Президента Российской Федерации и Правительства, на «Дальневосточную концессию», реализацию мастер-планов городов и стратегические инициативы Правительства, – отметил Юрий Трутнев.Средства на 2023 год были распределены по всем одиннадцати регионам Дальнего Востока. Так, Бурятии предоставят 2,2 млрд рублей из федерального бюджета. Средства пойдут на модернизацию 61 дворовой территорий по программе «1000 дворов», строительство трёх спортзалов в школах, театрально-культурного центра «Байкал» в Улан-Удэ и Дома культуры в Кяхте, мероприятия по реализации мастер-плана развития Улан-Удэ, приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения и 14 автобусов для Кяхты, Северобайкальска и Закаменска.Отметим, что средства на модернизацию и строительство социальной инфраструктуры предоставляются из федерального бюджета через дальневосточную «Единую субсидию» по линии Минвостокразвития России, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.