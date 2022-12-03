Общество 03.12.2022 в 18:40

В Улан-Удэ в честь Дня Неизвестного солдата на телебашне включили подсветку

Вместе с Улан-Удэ, подсветку включат телебашни РТРС более чем в 20 регионах страны
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В Улан-Удэ в честь Дня Неизвестного солдата на телебашне включили подсветку
Сегодня в честь Дня Неизвестного солдата на телебашне РТРС будет включена подсветка с триколором Флага России, георгиевская ленточка и название праздника «3 декабря в День неизвестного солдата». Подсветка на башне будет включена с 17.00 до 19.00. Вместе с Улан-Удэ, подсветку включат телебашни РТРС более чем в 20 регионах страны.

Справка: Сегодня в России памятная дата, одна из самых важных для всех, кто чтит подвиги наших воинов. Отмечать День Неизвестного солдата в память о советских и российских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами, официально начали с 2014 года. Из всех воинских дат эта, пожалуй, более всего соответствует строчкам из стихотворения Ольги Берггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто». Даже в случае, когда имена павших героев неизвестны.

День 3 декабря выбран неслучайно. В 1966 году именно в этот день в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой был перенесен прах неизвестного солдата из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе. Останки советского воина, погибшего зимой 1941 года при обороне Крюково, торжественно захоронили у стен Московского Кремля в Александровском саду.


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