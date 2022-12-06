Возврат денег за каско и ОСАГО при продаже машины
Вопрос: «Как вернуть деньги за каско и ОСАГО?»
Андрей В.
При продаже машины прежнему владельцу страховка становится не нужна. Можно вернуть часть страховой премии за ОСАГО и каско.
Как вернуть деньги за ОСАГО?
Продавец машины должен сообщить страховщику о смене владельца. Покупатель оформляет новую страховку, а прежнему собственнику возвращается часть страховой премии за неиспользованный период с учетом расходов страховщика. Для этого нужно подать заявление.
Как вернуть деньги за каско?
Досрочно расторгнуть договор каско можно в трех случаях:
1. Гибель автомобиля в результате нестрахового случая.
2. Отзыв лицензии у страховой компании.
3. По соглашению сторон - порядок досрочного расторжения прописан в договоре страхования. Если такого пункта нет, вернуть деньги не получится.
Если по договору каско нельзя досрочно расторгнуть договор, можно попробовать переоформить страховку:
- включить в полис покупателя;
- переоформить полис на покупателя;
- расторгнуть текущий договор и заключить новый.
Правила возврата нужно уточнить в страховой организации. Для переоформления может понадобиться присутствие продавца и покупателя.
Возврат денег в период охлаждения
В течение 14 дней после покупки можно отказаться от полиса каско и вернуть страховую премию или ее часть. Для ОСАГО эта норма не работает. Если во время периода охлаждения произошел страховой случай, расторгнуть договор и вернуть деньги нельзя.