Возврат денег за каско и ОСАГО при продаже машины

Вопрос: «Как вернуть деньги за каско и ОСАГО?»

Андрей В.

При продаже машины прежнему владельцу страховка становится не нужна. Можно вернуть часть страховой премии за ОСАГО и каско.

Как вернуть деньги за ОСАГО?

Продавец машины должен сообщить страховщику о смене владельца. Покупатель оформляет новую страховку, а прежнему собственнику возвращается часть страховой премии за неиспользованный период с учетом расходов страховщика. Для этого нужно подать заявление.

Как вернуть деньги за каско?

Досрочно расторгнуть договор каско можно в трех случаях:

1. Гибель автомобиля в результате нестрахового случая.

2. Отзыв лицензии у страховой компании.

3. По соглашению сторон - порядок досрочного расторжения прописан в договоре страхования. Если такого пункта нет, вернуть деньги не получится.

Если по договору каско нельзя досрочно расторгнуть договор, можно попробовать переоформить страховку:

- включить в полис покупателя;

- переоформить полис на покупателя;

- расторгнуть текущий договор и заключить новый.

Правила возврата нужно уточнить в страховой организации. Для переоформления может понадобиться присутствие продавца и покупателя.

Возврат денег в период охлаждения

В течение 14 дней после покупки можно отказаться от полиса каско и вернуть страховую премию или ее часть. Для ОСАГО эта норма не работает. Если во время периода охлаждения произошел страховой случай, расторгнуть договор и вернуть деньги нельзя.