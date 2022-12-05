Общество 05.12.2022 в 10:30

«Россети» строят инфраструктуру энергоснабжения ГОК «Озерный» в Бурятии

Будет возведена ЛЭП  220 кВ протяжностью 240 км, а также выполнено расширение магистральной подстанции 220 кВ «Чита»

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«Россети» строят инфраструктуру энергоснабжения ГОК «Озерный» в Бурятии
«ФСК - Россети» приступила к строительству подстанции мощностью 250 МВА для нового горно-обогатительного комбината «Озерный», который будет осваивать одно из крупнейших в мире месторождений полиметаллических руд, сообщила пресс-служба сетевой компании.

В рамках проекта в Бурятии и Забайкальском крае будет возведена двухцепная линия электропередачи 220 кВ протяжностью 240 км, а также выполнено расширение магистральной подстанции 220 кВ «Чита». Завершение работ планируется в 2023 году.

В непосредственной близости от горно-обогатительного комбината в Еравнинском районе Бурятии началось строительство подстанции 220 кВ «Озерная». Центр питания оснастят высоконадежным силовым и коммутационным оборудованием, релейной защитой на микропроцессорной базе, современными средствами автоматизации, цифровой системой коммерческого учета электроэнергии.

Также в рамках проекта ведется расширение действующей подстанции 220 кВ «Чита», где установят две линейные ячейки 220 кВ, оснащенные современными элегазовыми выключателями.

В ходе строительства ЛЭП будет установлено 776 металлических опор, из которых 52 – многогранные, обладающие повышенной стойкостью к динамическим нагрузкам и коррозионному воздействию. Для передачи технологической и корпоративной информации по линии проложат волоконно-оптические кабели связи общей протяженностью 480 км.

Строительство горно-обогатительного комбината ведет ООО «Озерное» («Озерная горнорудная компания»). Проект признан приоритетным для Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (входит в ВЭБ.РФ). В планах – создание около 1,2 тыс новых высокотехнологичных рабочих мест. Запуск предприятия, где будет ежегодно производиться до 597 тыс тонн цинкового и 82 тыс тонн свинцового концентрата, запланирован на 2023 год.

Напомним, задержки со строительством энергетической инфраструктуры ранее назывались в числе проблем возведения комбината. «Проект находится на завершающей стадии, уже набран коллектив операционной фазы, который осуществляет поэтапные пусконаладочные работы смонтированного оборудования. Мы двигаемся в соответствии с графиком с учетом смещения сроков подачи сетевого электричества», - рассказывал мажоритарный акционер проекта Владислав Свиблов.

Фото: ООО "Озерное"
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энергетика сети Озерный ГОК

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