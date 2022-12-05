В Улан-Удэ будут судить двух воров цветного металла

В Бурятии в суд направлено уголовное дело о покушении на кражу латуни с территории Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Бурятский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Улан-Удэ. Они обвиняются в «покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище» (ч. 3 ст. 30 п. «а,б» ч. 2 статьи 158 УК РФ).По версии следствия, двое молодых людей из корыстных побуждений, заранее договорившись, в августе нынешнего года тайно проникли на территорию завода и пытались похитить лом латуни общим весом 347 кг, перекидывая его через забор. Стоимость лома составила около 150 тыс рублей.Противоправные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками охраны завода. Предварительное расследование проведено следователями Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.В настоящее время лом латуни возвращен законному владельцу.Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура