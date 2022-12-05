Общество 05.12.2022 в 12:25

В Бурятии мошенники выманивают деньги под предлогом помощи участникам СВО

Они звонят в компании и представляются руководителем Роспотребнадзора
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии мошенники выманивают деньги под предлогом помощи участникам СВО
В Бурятии зафиксированы случаи, когда к предпринимателям и компаниям по телефону обращаются неизвестные, которые представляются руководителем Управления Роспотребнадзора. Они просят перечислить деньги в рамках спонсорской помощи для мобилизованных граждан и военнослужащих.

В Роспотребнадзоре Бурятии предупреждают – это действуют мошенники.

«Обращаем внимание, что Управление Роспотребнадзора не занимается сбором денежных средств для спонсорского, материального и иного оказания помощи. Просим проявлять бдительность и при поступлении подобных звонков обращаться в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер», - призывают в ведомстве.

Фото: «Номер один»
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мошенничество спецоперация

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