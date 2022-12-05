В Бурятии мошенники выманивают деньги под предлогом помощи участникам СВО

В Бурятии зафиксированы случаи, когда к предпринимателям и компаниям по телефону обращаются неизвестные, которые представляются руководителем Управления Роспотребнадзора. Они просят перечислить деньги в рамках спонсорской помощи для мобилизованных граждан и военнослужащих.В Роспотребнадзоре Бурятии предупреждают – это действуют мошенники.«Обращаем внимание, что Управление Роспотребнадзора не занимается сбором денежных средств для спонсорского, материального и иного оказания помощи. Просим проявлять бдительность и при поступлении подобных звонков обращаться в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер», - призывают в ведомстве.Фото: «Номер один»