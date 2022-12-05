В Бурятии за неделю заболели ОРВИ 11 тысяч человек

Сегодня утром в Улан-Удэ состоялся традиционный правительственный брифинг. Одной из острых тем на повестке дня была ситуация с ОРВИ. Спикером выступила зампред Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова. По её словам на данный момент в республике продолжает наблюдаться эпидемиологический подъем заболеваемости. С 21 по 27 ноября зарегистрировано 11484 случаев ОРВИ, из которых 71 заражение гриппом.

В целом это 119 человек на 10 тыс. населения. Такой показатель является выше порога эпидемии на 3,6. Темп прироста 36%. В ближайшее время прогнозируется также прирост 36%, до 15 тыс. случаев ОРВИ. Евгения Лудупова подчеркнула, что 450 тыс. взрослых и детей уже были вакцинированы против гриппа до начала эпидемиологического роста.

На сегодняшний день болеют в основном дети от 7 до 14 лет. Активный рост заболеваемости стали замечать после окончания школьных каникул. Также продолжается напряженная работа медицинских работников. Дополнительно открыт еще один стационар на Модогоева, основной находится на Пирогова. По итогу заседания граждан попросили соблюдать меры профилактики. В первую очередь прием витаминов в рекомендованных дозах, обязательный приём жаропонижающих для детей строго по инструкциям и физическая профилактика в виде обтирания. Анализы на грипп сдаются по назначению врача, а также на диспансеризации в инфекционных больницах, так как у них имеются специальные лаборатории для исследований.



Фото: Номер один