Мэрия Улан-Удэ: отопительный сезон проходит в штатном режиме

Сегодня на контроле Комитета городского хозяйства находятся три жалобы на низкую температуру батарей – в домах на ул. Севастопольской, Балдынова и Геологической. Управляющие компании совместно со специалистами ТГК №14 отрабатывают вопросы по замене стояка, восстановлению перепадов давления и теплового контура.– Все жалобы на низкую температуру рассматриваются ежедневно в 8 утра на городском штабе по прохождению отопительного сезона. В работе штаба участвуют все ресурсоснабжающие организации, районные администрации, управляющие компании, ТСЖ и другие. По каждому нарушению принимается решение. Все, что не было отработано в течение дня, ставится на контроль, – сказал первый зампред Комитета городского хозяйства по жилищно-коммунальному комплексу Александр Тюрюханов.Особое внимание уделяется котельным в военных городках в микрорайонах Сосновый Бор и Звездный, находящихся на балансе ЖКС №10, где уже было отмечено снижение параметров.– На прошлой неделе мы встречались с руководством филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Восточному военному округу из Москвы. Все вопросы взяты на контроль, пообещали оперативно к началу ремонтной компании отторговать все необходимые материалы и привести в порядок все, что необходимо. Также руководство наймет специалистов для регулировки гидравлического режима в Сосновом бору, из-за отсутствия которой наблюдается разбалансировка системы, – отметил Александр Тюрюханов.В мэрии напомнили, что при возникновении проблем с отоплением и водоснабжением необходимо, прежде всего, сообщить об этом в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если там вопрос не решат, то следует обращаться в Единую диспетчерскую службу города по телефонам: 21-36-65 или 051.Фото: мэрия Улан-Удэ