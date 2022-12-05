Как из «нам» сделать «мне»

Принципы отходят на второй план, если провозглашаемые высокие цели подменяются «бутербродами с икрой». Как, например, при покупке дорогостоящего имущества на «драгоценные» пожертвования с оформлением его в частную собственность «духовного лидера», а не в собственность религиозной общины...











«Поможем детям! Будем помнить, что дети – цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?» – взывал Остап Бендер к членам тайного «Союза меча и орала». Любители творчества Ильфа и Петрова, конечно, помнят, чем все закончилось. Половину собранной суммы Киса Воробьянинов прокутил в ресторане, а вторую сам Остап Ибрагимович потратил на поиски стульев, в одном из которых были спрятаны бриллианты.С тех пор в России появлялось немало последователей великого комбинатора, собиравших деньги на «цель святую». Но, увы, случалось, что средства уходили на их личные «бутерброды с икрой».На лекции в Новосибирске в декабре 2009 года основатель централизованной религиозной буддийской организации «Дже Цонкапа» Джампа Тинлей (по документам – Вангчен Тхинглей) объявил ученикам: «Сейчас у меня для вас хорошая новость. Вчера состоялось собрание, на котором присутствовали все руководители центров. Обсуждались разные темы, главная из которых – мы накопили достаточно денег для приобретения гектара земли на Байкале, и нам готовы его продать за три миллиона рублей».Далее «выдающийся буддийский учитель России» поделился своими соображениями по поводу предстоящей сделки, суть которых сводилась к тому, что хорошо бы немного поторговаться.«Ирина Сафроновна (Урбанаева, руководитель улан-удэнской общины «Зеленая Тара», – ред.) попытается купить участок за два миллиона восемьсот тысяч, потому что мои ученики с большими трудностями собирали средства, и для меня эти деньги драгоценны», – объявил Джампа Тинлей.Такое бережное и ответственное отношение «драгоценного наставника» к подношениям учеников впечатляет, но, к сожалению, расходится с тем, что произошло в дальнейшем.Джампа Тинлей также сообщил о происхождении денег: «Три основных центра сделали крупные подношения, и я благодарю их: новосибирский центр – один миллион, московский – семьсот пятьдесят тысяч, «Зеленая Тара» (Улан-Удэ) – четыреста пятьдесят тысяч рублей».В Новосибирске наиболее значительные суммы пожертвовали предприниматели Игорь Рукавицын и Денис Шубин - 440 и 530 тыс рублей, соответственно. По их словам, деньги были переданы лично Джампа Тинлею в присутствии множества слушателей его лекции. Остальные члены общины в этом городе внесли посильные, но небольшие пожертвования.Участок собирались приобрести для общественно полезных целей – строительства Байкальского медитационного центра религиозной организации «Дже Цонкапа».Вскоре гектар земли на Байкале в селе Заречье был куплен. Любопытно, что сначала его оформили на двух физических лиц с равными долями. Скорее всего, обычных посредников, которые занимались подготовкой участка к купле-продаже. И в этот же день, 22 апреля 2010 года, право частной собственности было зарегистрировано на... Кого бы вы думали? Джампа Тинлея!Так «добрейший духовный наставник» стал единственным и полновластным владельцем земельного участка. Хотя ранее он вроде бы прямо и недвусмысленно говорил: «Мы собрали», «Нам готовы продать»... Но как-то так случилось, что «нам» превратилось в «мне». Ни о каких правах религиозной общины «Дже Цонкапа» на гектар байкальской земли, судя по открытым данным Росреестра, говорить не приходится. Собственником участка с уже возведенными на нем строениями Байкальского медитационного центра в Заречье и по сей день является «неутомимый Бодхисаттва», как именуется Джампа Тинлей на официальном сайте основанной им организации.Узнав о том, что их пожертвования превратились в личное имущество одного человека, Игорь Рукавицын и Денис Шубин обратились к Джампа Тинлею с письмом. В нем говорилось: «Не давая преждевременной оценки мотивам и основаниям, побудившим Вас оформить земельный участок на свое имя, ...обращаем Ваше внимание, что правовой режим переданных Вам денежных средств регулируется положениями ст. 582 ГК РФ».В числе прочего эта норма предусматривает, что пожертвование, внесенное на определенные цели, должно использоваться именно для их достижения. В противном случае жертвователь вправе потребовать его возврата.«Передача Вам денежных средств жертвователями была обусловлена использованием по определенному назначению – приобретению земельного участка с последующим оформлением на ЦРБО «Дже Цонкапа» для духовных нужд слушателей из городов России», – изложили свою позицию Игорь Рукавицын и Денис Шубин. Они также сообщили учителю, что в ответ на их предшествующие письму устные обращения его ближайшее окружение неоднократно и категорично заявляло: земля на Байкале – частная собственность «драгоценного наставника» и наследство его семьи.Игорь Рукавицын и Денис Шубин предложили Джампа Тинлею передать земельный участок религиозной организации «Дже Цонкапа» либо вернуть ученикам пожертвования, которые, по их мнению, использованы не по назначению.Судя по последующим событиям, письмо учеников к Джампа Тинлею стало одной из причин затяжного противостояния.Сейчас в Верховном суде Бурятии идет процесс по иску директора ЦРБО «Дже Цонкапа», московского адвоката Артура Гереева о взыскании с Игоря Рукавицына «неосновательного обогащения». Истец утверждает, что в отсутствие какого-либо письменного договора оплатил ответчику за строительство двух домов в Заречье рядом с Байкальским медитационным центром более 90 млн рублей. Но стоимость работ намного меньше, и он просит взыскать разницу.Однако большую часть средств перечисляли другие лица, в том числе известная в финансовой сфере, экс-зампред банка ФК «Открытие» Елена Будник. Именно она активно переписывалась с подрядчиком, обсуждая нюансы строительных, отделочных работ и обстановки. Сам Гереев перевел лишь треть суммы. Директор «Дже Цонкапа» заявляет, что все остальные перечисляли его личные средства по его же поручениям.Игорь Рукавицын, поясняет, что не только построил два дома на участках, принадлежащих Герееву, но и обставил эксклюзивной, очень дорогой мебелью. А также – осуществил обустройство коммуникаций Байкальского медитационного центра и реконструкцию личной резиденции Джампа Тинлея в Улан-Удэ. В итоге стоимость выполненных работ и закупок по двум домам составила свыше 82 млн рублей, а по всем четырем объектам – более 115 млн рублей.Сторона Игоря Рукавицына заявила ходатайство о назначении комплексной экспертизы, так как предыдущая не оценивала стоимость предметов интерьера и мебели, а из гражданского дела непостижимым образом исчезли представленные Игорем Рукавицыным первичные документы, подтверждающие фактические затраты.После чего в заседании апелляционной коллегии Верховного суда РБ был объявлен перерыв. Рассмотрение дела возобновится на этой неделе.Игорь Рукавицын считает: попытка взыскать с него «неосновательное обогащение» является сведением счетов за то, что он пошел против сложившейся в общине системы взаимоотношений, и преследует цель его разорения в назидание другим ученикам Джампа Тинлея. Во всяком случае, Артур Гереев наотрез отказался от процедуры примирения сторон, которую предлагала судебная коллегия, обращаясь и к его буддийским убеждениям.