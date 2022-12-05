В Улан-Удэ кошка, которую закидали камнями, снова может видеть
В благотворительном фонде «Собака счастья» поделились новостями о котенке, пострадавшем от рук пьяных мужчин. В ноябре история 4-месячной кошки Снежи облетела местные СМИ – животное едва не потеряло зрение из-за человеческой жестокости.
На тот момент из-за полученных увечий у Снежи пострадало зрение. Она не могла есть и свободно передвигаться. Но накануне стало известно – котенок идет на поправку!
«Кинуть камень в кошку» - это ли не показатель мужественности? Именно так, видимо, рассуждали двое пьяных мужчин. Увидев кошку на заборе, они решили покидать в неё камни. Стали бы они так делать, если бы им мог дать сдачи сильный противник? Скорее всего, что уж говорить, точно – они не позволили бы себе такое»,
- негодовали волонтеры, спасшие питомца.
Сейчас реабилитацией питомца занимаются ветеринары клиники «Альфавет».
«Снежа стала ориентироваться в пространстве, зрение вернулось к ней, но вот одна лапка почему-то «отказывает». Она периодически не наступает на неё, не может согнуть. Скорее всего, это неврологическое после удара по голове. Но, на всякий случай, мы ждём рентгена, и после этого сможем более точно сказать»
- рассказали в «Собаке счастья».
Отметим, помимо Снежи в клинике проходят лечение другие спасенные питомцы. «Собака счастья» - благотворительный фонд по спасению животных, существующий на пожертвования. Для того, чтобы помочь организации, можно воспользоваться их реквизитами.
«Спасибо врачам клиники «Альфавет», которые лечат наших хвостатых, уделяют им время на «погладить, почесать пузико, поцеловать в носик, сказать доброе слово».Благодаря им, наши пушистики не только идут на поправку, но и заново начинают доверять людям»
- отметили в группе.
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Фото: Собака счастья