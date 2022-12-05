Общество 05.12.2022 в 17:12

В Улан-Удэ кошка, которую закидали камнями, снова может видеть

Осенью нетрезвые горожане сильно изувечили 4-месячную кошку
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ кошка, которую закидали камнями, снова может видеть

В благотворительном фонде «Собака счастья» поделились новостями о котенке, пострадавшем от рук пьяных мужчин. В ноябре история 4-месячной кошки Снежи облетела местные СМИ – животное едва не потеряло зрение из-за человеческой жестокости.

«Кинуть камень в кошку» - это ли не показатель мужественности? Именно так, видимо, рассуждали двое пьяных мужчин. Увидев кошку на заборе, они решили покидать в неё камни. Стали бы они так делать, если бы им мог дать сдачи сильный противник? Скорее всего, что уж говорить, точно – они не позволили бы себе такое»,

 - негодовали волонтеры, спасшие питомца.
На тот момент из-за полученных увечий у Снежи пострадало зрение. Она не могла есть и свободно передвигаться. Но накануне стало известно – котенок идет на поправку!

«Снежа стала ориентироваться в пространстве, зрение вернулось к ней, но вот одна лапка почему-то «отказывает». Она периодически не наступает на неё, не может согнуть. Скорее всего, это неврологическое после удара по голове. Но, на всякий случай, мы ждём рентгена, и после этого сможем более точно сказать»

- рассказали в «Собаке счастья».
Сейчас реабилитацией питомца занимаются ветеринары клиники «Альфавет».

 «Спасибо врачам клиники «Альфавет», которые лечат наших хвостатых, уделяют им время на «погладить, почесать пузико, поцеловать в носик, сказать доброе слово».Благодаря им, наши пушистики не только идут на поправку, но и заново начинают доверять людям» 

 - отметили в группе.
Отметим, помимо Снежи в клинике проходят лечение другие спасенные питомцы. «Собака счастья» - благотворительный фонд по спасению животных, существующий на пожертвования. Для того, чтобы помочь организации, можно воспользоваться их реквизитами.

МИР для сборов: 2202 2032 5608 4080 Екатерина Павловна К.
Система быстрых платежей и номер Киви кошелька: 89025310108
Счёт Тинькофф: 2200700129906078
Яндекс деньги: 4100116878904434
*Скопировать номера можно по ссылке в профиле

 Расчётный счёт: 40701810809160000010
ИНН: 0326591662
Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ М8601 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048142604
*Если у вас есть сбербанк-онлайн, для перевода на р/с просто введите в поиске «Собака счастья»


Фото: Собака счастья
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собака счастья кошка жестокое обращение с животными

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