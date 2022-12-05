Лыжные базы в Улан-Удэ откроются с 10 декабря

В Улан-Удэ шесть лыжных баз начнут работать с 10 декабря. Из-за малого количества снега подготовка лыжни началась на прошлой неделе, сообщил начальник Управления по физической культуре и спорту администрации города Андрей Дзюбенко.- Лыжные базы откроются в мкр Аршан – «Снежинка», Загорск – спортшкола №16 «Забайкалец», Верхняя Березовка - лагере «Зорька», «Огонек», «Березка», ВСГУТУ. База «Оранж Хаус» сейчас заливается. Стоимость проката лыж от 97 до 200 рублей в час для взрослых, от 79 до 160 рублей для детей. Для групповых занятий предусматриваются скидки. В цену проката включены услуги гардероба, - сообщил Андрей Дзюбенко.Всего к зимнему спортивному сезону в Улан-Удэ готовится 7 катков, 7 лыжных баз, 166 спортивных площадок во дворах, в том числе 25 хоккейных и 141 мини-футбольное поле.На сегодня залиты и начали работу катки СШОР №10 в мкр Заречный, Центральный стадион, спортшкола №16 в мкр Загорск. Катки БГУ, в парках «Юбилейный», «Кристальный», «Оранж Хаус» в настоящее время заливаются.Фото: мэрия Улан-Удэ