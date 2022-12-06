Общество 06.12.2022 в 09:47

В Бурятии инвалид-колясочник, проживающий в квартире с плесенью, попросил помощи у прокурора

Прием граждан провели в преддверии Международного дня инвалидов
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии инвалид-колясочник, проживающий в квартире с плесенью, попросил помощи у прокурора

На минувшей неделе прокуроры районов Бурятии встретились с жителями с ограниченными возможностями здоровья. Прием прошел накануне Международного дня инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря.

Так, прокуроры Джидинского и Заиграевского районов посетили дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Во время встречи они поговорили с гражданами, познакомились с условиями их проживания, а также проинформировали о вопросах обеспечения бесплатными лекарственными препаратами и техническими средствами реабилитации.

Прокурор Советского района Улан-Удэ встретился с членами Бурятской республиканской организации Всероссийского общества глухих. Жители обратили внимание прокурора на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры и затронули тему безопасности дорожного движения. А к прокурору Баунтовского района обратился инвалид I группы с просьбой разъяснить законодательство о мерах социальной поддержки для инвалидов, проживающих в районах Крайнего Севера. Прокуроры Тарбагатайского и Кабанского районов провели выездные приемы граждан, имеющих инвалидность.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Бурятии, мужчина из Тарбагатая поднял вопрос о необходимости установления в квартире вентиляции из-за плесени на стенах. Квартиру ранее предоставили ему по договору социального найма. Также он просил посодействовать в ремонте инвалидной коляски.

Житель Кабанска интересовался получением компенсации расходов, связанных с оплатой за коммунальные услуги.

По всем принятым жалобам организованы проверки. Вдобавок жителям разъяснили основные положения Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», полномочия органов прокуратуры по защите их прав и интересов. Кроме того, их предупредили, как быть бдительными и не стать жертвами мобильных мошенников. 


Фото: "Номер один"
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