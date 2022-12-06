«Не сыплют нигде. Город лихорадит от ДТП», в частности, сообщает телеграмм-канал «Аварком кузов-салон».







«Уважаемые автомобилисты! Просим быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефоны. При возможности использовать для передвижения общественный транспорт. Убедительно просим пропускать дорожную технику Комбината по благоустройству для оперативной подсыпки городских дорог», - призывают власти города.







В мэрии напомнили, что сообщить о необходимости подсыпки городских улиц можно по телефонам диспетчерской службы Комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.





После выпавшего ночью снега с утра в Улан-Удэ зафиксирован всплеск ДТП, сообщают местные аваркомы. По их словам, причиной многих аварий стала неудовлетворительная работа коммунальных служб.Между тем в мэрии города сообщили, что Комбинат по благоустройству в усиленном режиме подсыпает наиболее опасные участки: крутые спуски, подъемы, перекрестки и т.д.Фото: «Аварком кузов-салон»