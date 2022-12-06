В Бурятии расторгнут контракт со строителями моста

Контракт с подрядной организацией на ремонт моста в Бичуре на 81-м км автодороги Мухоршибирь – Бичура - Кяхта будет расторгнут. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, подрядчик не смог обеспечить необходимое количество рабочих и техники на объекте. Это привело к тому, что работы на мосту в требуемом объеме на 2022 год не выполнены.«Несмотря на претензионную работу с нашей стороны, штрафные санкции и указания усилить работу, подрядчик должным образом не организовал работу на объекте. В итоге не выполнил тот объем работ, что был запланирован на 2022 год. Поэтому нами принято решение расторгнуть контракт и провести новые торги», - отметил и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.На сегодняшний день на объекте выполнено около 15% от всего объема работ.Как напомнили в Минтрансе, в рамках ремонта будут усилены опоры моста, приведен в соответствие габарит, устроено новое покрытие на мосту и подходы к нему, выполнено устройство водоотвода, тротуаров, барьерных и перильных ограждений.Фото: Минтранс Бурятии