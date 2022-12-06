В Улан-Удэ до конца года планируют сдать три проблемных дома

«Планируем, что до конца года здесь будет сдан последний – четвёртый дом – жилого комплекса. Три этажа, 90 квартир, 4,7 тыс. кв. м. После ввода дома в эксплуатацию долгожданные квартиры будут переданы участникам долевого строительства», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.





В Улан-Удэ в ближайшее время будет введен в эксплуатацию еще один долгострой. Речь идёт о жилом комплексе «Юго-Западный» в 105-м микрорайоне.По словам зампреда, всего до конца года планируется ввести в эксплуатацию три проблемных объекта: в 140а квартале, 105 микрорайоне и на проспекте Строителей. Еще два объекта останутся на следующий год.«На этом проблема с долгостроями в Бурятии будет решена. Отмечу, что на начало 2021 года в республике было 15 проблемных объектов, 13 из них мы достроили менее чем за два года. Это отличные показатели!», - заявил Евгений Луковников.Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в Телеграм