Общество 06.12.2022 в 15:39

В Бурятии банки выявили 30 поддельных банкнот

Число фальшивок снизилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
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Текст: Номер один
В Бурятии банки выявили 30 поддельных банкнот
В Бурятии за девять месяцев банковские специалисты выявили 30 поддельных российских банкнот. За аналогичный период прошлого года фальшивок было почти вдвое больше — 56 штук, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.

По-прежнему чаще всего мошенники подделывали купюры номиналом 5000 рублей: в этом году на них приходилось примерно две трети всех обнаруженных фальшивок (19 штук). Остальные подделки — 2000 рублей (4 штуки) и 1000 рублей (7 штук).

«Несмотря на то, что число поддельных банкнот снизилось и занимает незначительную долю в общем количестве наличных денег, необходимо быть бдительным. Любую купюру, которая попадает к вам в руки, нужно внимательно проверять. Для проверки достаточно запомнить минимум три, а лучше пять признаков подлинности. Поможет в этом специальное мобильное приложение «Банкноты Банка России»», — рекомендовал Борис Цыденов, заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.

Изучать признаки подлинности денег можно с детства. Для школьников Банк России разработал специальную компьютерную игру «Космический детектив: загадка семи банкнот» (7+). В процессе игры герои познакомятся с основными защитными элементами банкнот, а заодно получат много полезных советов о наличных деньгах. В частности, о том, где сдать или обменять мелочь и что делать с поврежденными купюрами. Играть можно онлайн на сайте «Финансовая культура» или скачав на компьютер.

Полная информация о признаках подлинности российских денег есть на официальном сайте Банка России, а также на просветительском портале «Финансовая культура».

Фото:  Банк России
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деньги фальшивки Бурятия.

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